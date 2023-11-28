☃️ Снег в летних видах спорта – это волшебно!

Зимняя эклектика.

Есть особенная красота в том, как снег проникает в летние виды спорта. Бывает нечасто, но оттого ощущения только ярче.

Простое объяснение: снег привносит в спорт немного волшебства.

То, чему мы радовались в детстве во время игр во дворе или просто бега по припорошенной земле.

Поболеть за своих на трибуны приходят в любую погоду – можно даже лепить снежки. Разумеется, не отрываясь от происходящего на поле.

Игроки в такие моменты наверняка чувствуют себя внутри огромного снежного шара.

С наступлением зимы на поле происходят чудеса.

Но снег все-таки убирают – как минимум для того, чтобы видеть разметку.

Хотя здесь, например, она и не нужна. Это городок Баренцбург на Шпицбергене.

В разных летних видах спорта кайфуют от снега одинаково. Обязательная программа – поваляться и подвигать руками и ногами. Поиграть в ангелочка!

Фанаты креативят – эти, например, устроились словно в кинотеатре. А вокруг снежная даль.

Во время игр снегопад превращается в спецэффект: настоящая дымовая завеса. Отличный разгон перед чем-то эпичным.

Гонщикам сложнее: сцепление хуже, маневренность снижается. Зато какие пейзажи!

Снег поверх песчаного пляжа – дополнительный разминочный слой для серферов, направляющихся бороздить волны.

Следы от кроссовок на припорошенной баскетбольной площадке придают антураж.

На зимнем триатлоне важно удержать управление велосипедом – ну и не заглядеться по сторонам.

На снегу играют даже в волейбол – если вы не знали, со второй половины 2000-х это отдельная дисциплина. Есть даже олимпийские идеи!

Прогулки по замерзшим рекам – тоже популярно и увлекательно, но небезопасное. Не рекомендуем самим, лучше просто посмотреть на такое фото из Петербурга.

Скачки, приправленные хлопьями снега, выглядят как классическая картина про старинное сражение конниц.

Если бы не было снега, мы бы смогли наблюдать такую красоту с высоты птичьего полета?

В снегу устраивают даже заплывы на каяках.

Иногда природа разноображивает декорации: сквозь белую пелену проглядывает что-то из другого мира.

Щепотка снега в летних видах спорта однозначно добавляет романтики. А еще дарит красивейшие кадры, которые сразу могут претендовать на премии.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, George Wood, Elsa, Tom Szczerbowski, Alexander Hassenstein, Charles McQuillan, Jonathan Ferrey, Hannah Peters, Scott Barbour, Michael Steele, Stuart Franklin; РИА Новости/Михаил Воскресенский; AFP/RONNY HARTMANN, RONNY HARTMANN, JONATHAN NACKSTRAND; Adam Pretty, Conny Kurth, Zamir Usmanov/Global Look Press; AP/Adrian Kraus