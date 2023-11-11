Кадр дня. Дерзкий Сперцян с «ушами» к болельщикам «Зенита»
Один из самых эмоциональных моментов огненного матча «Краснодара» с «Зенитом». Эдуард Сперцян, как только забил, пошел к зенитовской трибуне.
С вызовом и издевкой одновременно.
Классический жест: приложил руки к ушам в стиле «я вас не слышу».
Он даже добавил эффекта легким движением подбородка вверх – как будто показал «ну где вы там, чего молчите».
«Сейчас тяжело сказать, там эмоции такие были», – Сперцян объяснил этот жест не очень внятно.
– Так это не фанаты, – напомнил ему в послематчевой студии на «Матч ТВ» Владимир Быстров. Он-то знает, как могут реагировать с зенитовского Виража.
– А, да? – со смешком переспросил Эдуард.
– Зачем ты их взбудоражил, они тихо-спокойно себя вели до этого момента.
– Они первые начали, – реакция краснодарца тоже с широкой улыбкой.
Через семь минут «Краснодар» пропустил, в концовке только отбивался и огромным трудом удержал ничью. Сам Сперцян согласился, что команде было очень тяжело, а одному очку стоит радоваться.
Как вам такая дерзость Эдуарда? Имеет право или зря – кхм – быканул?
14 комментариев