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Кадр дня. Дерзкий Сперцян с «ушами» к болельщикам «Зенита»

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Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Один из самых эмоциональных моментов огненного матча «Краснодара» с «Зенитом». Эдуард Сперцян, как только забил, пошел к зенитовской трибуне.

С вызовом и издевкой одновременно.

Классический жест: приложил руки к ушам в стиле «я вас не слышу».

Он даже добавил эффекта легким движением подбородка вверх – как будто показал «ну где вы там, чего молчите».

«Сейчас тяжело сказать, там эмоции такие были», – Сперцян объяснил этот жест не очень внятно.

– Так это не фанаты, – напомнил ему в послематчевой студии на «Матч ТВ» Владимир Быстров. Он-то знает, как могут реагировать с зенитовского Виража.

– А, да? – со смешком переспросил Эдуард.

– Зачем ты их взбудоражил, они тихо-спокойно себя вели до этого момента.

– Они первые начали, – реакция краснодарца тоже с широкой улыбкой.

Через семь минут «Краснодар» пропустил, в концовке только отбивался и огромным трудом удержал ничью. Сам Сперцян согласился, что команде было очень тяжело, а одному очку стоит радоваться.

Как вам такая дерзость Эдуарда? Имеет право или зря – кхм – быканул?

Кто теперь фаворит РПЛ?
2319 голосов
«Краснодар»
34%
Краснодар
«Зенит»
53%
Зенит
Кто-то другой
13%
Спартак

14 комментариев

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FNT
Кадры дня - это Сперцян, дважды хватавшийся за свое личико после того, как ему близко туда не попали.
+30
-6
+24
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Spartak Zenit
симулянт)
+19
-4
+15
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luu
Жду его лицо к осмотру в конце сезона
+13
-3
+10
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Правдоруб Денисов
Дерзкий Сперцян-это тот бычок, который хватается за лицо после попадания в плечо?
+7
-3
+4
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Oleg Pronin
а что тут дерзкого, если бы он на трибуну фанатскую залез то да
+1
0
+1
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Diablosax
Ответ luu
Жду его лицо к осмотру в конце сезона
Ну-ну.
+3
-2
+1
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Михаил Посредников
Был бы Вираж, он бы следующие несколько лет слезами заливался в очных матчах за свою глупость..
+3
-3
0
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Аристарх Кочубей
Что он такого сделал? Надо было как Соболев показать?
+1
-1
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Slavnov
Краснодар молодцы, свои воспитанники тащат и ребята весьма перспективные,сперцян,сафронов,волков,черников,кривцов, пол состава своих, которые,если продолжат расти, вырастут в топарей, физические данные у всех отменные,а есть еще агкацев,арутюнян и пол скамейки молодежи
+3
-3
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Caerly
Понимаешь, Чебурашка-У-Которого-Нет-Друзей, я галоперидола скушал, а меня в армию тянет всё больше и больше. Что же мне делать, Чебурашка-У-Которого-Нет-Друзей?.. (с)
+2
-2
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DVS1
Дерзкий? А по моему, как дурачок выглядит на фото
+1
-1
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Юра Ковтун
Фейс айди то работает у него?
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eyeballerswow
лазарев тоже чота показывал
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