Кадр дня. Дерзкий Сперцян с «ушами» к болельщикам «Зенита»

Один из самых эмоциональных моментов огненного матча «Краснодара» с «Зенитом». Эдуард Сперцян, как только забил, пошел к зенитовской трибуне.

С вызовом и издевкой одновременно.

Классический жест: приложил руки к ушам в стиле «я вас не слышу».

Он даже добавил эффекта легким движением подбородка вверх – как будто показал «ну где вы там, чего молчите».

«Сейчас тяжело сказать, там эмоции такие были», – Сперцян объяснил этот жест не очень внятно.

– Так это не фанаты, – напомнил ему в послематчевой студии на «Матч ТВ» Владимир Быстров. Он-то знает, как могут реагировать с зенитовского Виража.

– А, да? – со смешком переспросил Эдуард.

– Зачем ты их взбудоражил, они тихо-спокойно себя вели до этого момента.

– Они первые начали, – реакция краснодарца тоже с широкой улыбкой.

Через семь минут «Краснодар» пропустил, в концовке только отбивался и огромным трудом удержал ничью. Сам Сперцян согласился, что команде было очень тяжело, а одному очку стоит радоваться.

Как вам такая дерзость Эдуарда? Имеет право или зря – кхм – быканул?