Пока, легенда!

Вот и все – у Давида Де Хеа закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», новый стороны так и не согласовали. Вратарь, который 12 лет провел в клубе, уходит. Самое время вспомнить легендарную карьеру испанца в «МЮ» – в ней хватает взлетов и падений.

В 2011 году великий Эдвин ван дер Сар закончил карьеру. На замену ему Алекс Фергюсон сразу подбирал вратаря на десятилетие. Выбрал 21-летнего Давида Де Хеа из «Атлетико». Когда испанец приехал подписывать контракт, его прятали за простынями. Но в кадр Давид все-таки попал. Символично, что карьера в «Юнайтед» началась с clean sheets – «чистых простыней».

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Сэр Алекс был очень доволен сделкой. Когда уходил Петер Шмейхель, тренеру пришлось несколько лет перебирать голкиперов, прежде чем он нашел Ван дер Сара. В 2011 году он решил не повторять ошибку. За всю тренерскую карьеру Фергюсон пропустил всего 3 матча «МЮ» – во время одного из них он просматривал Давида.

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Начало, правда, получилось не очень обнадеживающим. В Суперкубке против «Манчестер Сити» Де Хеа неуверенно сыграл в обоих моментах с голами. «МЮ» отыгрался и победил 3:2, а Фергюсон защищал вратаря: «Они толкали его во втором тайме, судье следовало бы защищать его. Так или иначе, добро пожаловать в английский футбол».&;

Третий тур сезона-2011/12 – и первый отраженный пенальти. Де Хеа при счете 1:0 отбил удар Робина ван Перси. А потом «Юнайтед» устроил команде Венгера разгром 8:2.

Впрочем, у Давида действительно были трудности с адаптацией в Англии. На поле худощавый вратарь не справлялся с выходами из ворот – проигрывал борьбу габаритным соперникам. И поэтому присел на скамейку. В быту тоже нарисовались проблемы: Де Хеа поймали за кражей пончика из магазина – кипер из-за незнания английского не смог объяснить, что пошел за забытым бумажником.

В итоге Де Хеа до Нового года усадил на скамейку Андерс Линдегор. Потом датчанин получил травму, и Давид вернулся в раму к матчу с «Челси». И потащил тяжелейший удар Маты со штрафного в девятку. Фергюсон наконец признал №1, которого покупал – и больше не сажал его в запас.

За доверие Давид отплатил фантастическими сэйвами. Например, вот так он отбил удар Фабиу Коэнтрау в 1/8 финала Лиги чемпионов-2012/13. Спас команде ничью на «Бернабеу».

А вот и первое и последнее чемпионство Де Хеа в Англии в 2013-м. Он и Фергюсон явно искупались в шампанском. Всякие сомнения в Де Хеа к тому моменту уже отпали: 28 матчей в АПЛ, 26 пропущенных мячей, 11 сухих игр. Только суперсезон Джо Харта не позволил взять «Золотую перчатку».

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После ухода Фергюсона «Манчестер Юнайтед» угодил в турбулентность, но Давид привычно тащил. Вот этот сэйв после удара Бэйнса заставил Александра Елагина орать: «ДЭ ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭА ЧТО ТВОРИТ, ЭТО ФЕНОМЕНАЛЬНО». Еще бы, ведь дело было на последней минуте.

Естественно, за великолепным Де Хеа в 2015-м пришел мадридский «Реал» – там тоже хотели вратаря на ближайшее десятилетие. Но трансфер сорвался в самый дедлайн – по легенде, виноват устаревший факс в офисе «Манчестер Юнайтед». Но на самом деле никакого факса не было. Вскоре после этого Давид переподписал контракт на 4 года.

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Годы шли, а Де Хеа так и был лучшим в «Манчестер Юнайтед». Болельщики выбирали его лучшим игроком в сезонах-2013/14, 2014/15, 2015/16. Только в кампании-2016/17 награду забрал Андер Эррера.&;

В сезоне-2017/18 Давид вышел на свой пик. И провел лучший матч в карьере: 2 декабря 2017 года, «Эмирейтс», 14 сэйвов против «Арсенала» и победа 3:1. Ни до, ни после ни один вратарь в АПЛ не сделал больше спасений за игру.

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Тот сезон Давид закончил с 18 сухими матчами и впервые получил «Золотую перчатку» Премьер-лиги. Приз лучшему игроку сезона в «МЮ» к нему тоже вернулся.

Но после феноменального сезона последовала регрессия к среднему. Де Хеа стал ошибаться и пускать не самые сложные мячи. В 1/4 финала ЛЧ-2018/19 он пропустил удар Месси под собой.&;

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И тем не менее, периодически в воротах «Манчестер Юнайтед» появлялся все тот же непробиваемый Давид из того вечера на «Эмирейтс». Например, в матче с «Тоттенхэмом» (который в том году вышел в финал ЛЧ) в Лондоне испанец отбил 11 ударов и отыграл на ноль.

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Постепенно «Юнайтед» забыл про успехи в Лиге чемпионов и пару сезонов доходил до решающих стадий в Лиге Европы. В 2020-м манкунианцев в полуфинале остановила «Севилья», в 2021-м против «Вильярреала» дошли до серии пенальти. Давид не отразил ни одного удара и сам же промазал последним. Утешать вратаря на поле вышел сам сэр Алекс.

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После этого в клубе задумались над тем, чтобы заменить Давида на подросшего в академии Хендерсона. Но тут Де Хеа провел отличный сезон-2021/22 и задвинул конкурента поглубже. После этого Дина отправили в «Ноттингем Форест» в аренду.

В марте 2023 года сэр Алекс презентовал Де Хеа специальную перчатку – Давид побил рекорд «Манчестер Юнайтед» по сухим матчам.&;

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28 мая 2023-го. Последний тур АПЛ. Давид Де Хеа берет пенальти от Александра Митровича. Получается, что это и последняя игра Давида в Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед».

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После нее испанский вратарь сфотографировался с заслуженной «Золотой перчаткой» за 17 сухих матчей в Премьер-лиге&;– второй в карьере в очень сложном сезоне.&;

Всю весну Давид и клуб общались по поводу нового контракта, но в итоге «Манчестер Юнайтед» не предложил вратарю соглашение. Теперь клуб ищет нового «вратаря на десятилетие», а Де Хеа ищет новый вызов в карьере.

Фото: Eamonn and James Clarke; Gettyimages.ru/Tom Purslow, Mike Hewitt, Clive Brunskill, John Peters, Julian Finney, Matthew Lewis, Matthew Peters, Michael Regan, Matt McNulty; ASSOCIATED PRESS/David Klein, Andrew Yates; East NewsJon Super/Associated Press/East News