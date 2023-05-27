8 комментариев

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Восемь минут надежды после гола «Кельна» – как менялись эмоции «Боруссии» и «Баварии»

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Чемпионская интрига в матчах «Боруссия» – «Майнц» и «Кельн» – «Бавария» держалась до последней секунды. За это время все свидетели происходящего пережили полную гамму эмоций – от разочарования до восторга, и наоборот. Это надо видеть.

Уже на 8-й минуте «Бавария» забила.

Коман ликовал.

А вместе с ним – руководство «Баварии»...

...и фанаты мюнхенцев. В тот момент они вернулись на первое место. 

«Боруссия» пропустила первой – забил норвежец Андреас Ханче-Ольсен.

Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич напряженно сжал губы – понял, что будет нервно.

Разочарования не скрывали и Аллер с Зюле.

 

Через 10 минут «Дортмунд» пустил второй – на этот раз от австрийца Карима Онисиво.

Эмре Джан прикрывает лицо футболкой – видимо, от стыда и беспомощности.

Фанаты «Боруссии» в шоке. Чемпионство был тааак близко!

На 69-й минуте «Дортмунд» все же немного сбрасывает градус напряжения – этому способствует гол Рафаэля Геррейру. Терзич торжествует – и пытается завести фанатов.

С трибун «Сигнал Идуна Парк» снова виднеются воодушевленные взгляды.

Переносимся в Кельн. Там на 79-й минуте в ворота «Баварии» назначают пенальти.

Этот мужчина очень доволен – он, вероятно, болеет и за «Кельн», и за «Дортмунд».

Перед пенальти замирают и болельщики...

...и скамейка «Баварии».

«Кельн» забивает!

Игроки «Кельна» радуются, будто сами вот-вот станут чемпионами.

Фанаты тоже в восторге.

Тухель пытается что-то объяснить приунывшим ассистентам.

А спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич, кажется, готов провалиться под землю.

В Дортмунде не верили счастью! Трагедия превращалась в сказку. 

Праздновали и за стадионом.

Фанаты считали минуты – «Кельну» оставалось продержаться совсем чуть-чуть. 

Но нет – на 89-й минуте Мусиала вывел «Баварию» вперед.

Настроение Салихамиджича – 📈📈📈.

Вся команда бежит праздновать к Мусиале.

Фанаты «Баварии» понимают, что титул уже никуда не уплывет. 

Тухель тоже это понимает – и очень брутально празднует.

 Терзич показал своим, что мюнхенцы снова забили. 

 

И на трибуны вернулось уныние. 

Это была невероятно эмоциональная развязка.

От этих кадров Ройса можно зарыдать самому. Аккуратно, слишком эмоциональные фото

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19%
Бавария
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81%
Боруссия Дортмунд

8 комментариев

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Владислав Бегагаев
вся Германия против злой Баварии
не помогло)
+2
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Мыло "судейское"
Такого единства в переживаниях за титул Дортмунда у шмелей точно не предвидится...

Очень грустно, но жизнь продолжается...
+1
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29252@mail.ru
Так нельзя ставить вопрос.)
+1
0
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Araminho
Для целостности стоило и последний гол Боруссии упомянуть, хоть он и не повлиял на исход чемпионской гонки. Все-таки матч окончился со счетом 2-2, а не 1-2.
+1
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Victorito
Кино какое-то. Команда классная, но от Дортмунда остался привкус горечи.
0
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Азат-хорват
Ответ Мыкола
Абсолютно днищенский и неинтересный чемпионат лузеров
какой глупый
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Vitto
Ответ Владислав Бегагаев
вся Германия против злой Баварии не помогло)
Ну Майнц за них играл, так что не вся.)
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