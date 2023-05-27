8 комментариев

Восемь минут надежды после гола «Кельна» – как менялись эмоции «Боруссии» и «Баварии»
Чемпионская интрига в матчах «Боруссия» – «Майнц» и «Кельн» – «Бавария» держалась до последней секунды. За это время все свидетели происходящего пережили полную гамму эмоций – от разочарования до восторга, и наоборот. Это надо видеть.
Уже на 8-й минуте «Бавария» забила.
Коман ликовал.
А вместе с ним – руководство «Баварии»...
...и фанаты мюнхенцев. В тот момент они вернулись на первое место.
«Боруссия» пропустила первой – забил норвежец Андреас Ханче-Ольсен.
Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич напряженно сжал губы – понял, что будет нервно.
Разочарования не скрывали и Аллер с Зюле.
Через 10 минут «Дортмунд» пустил второй – на этот раз от австрийца Карима Онисиво.
Эмре Джан прикрывает лицо футболкой – видимо, от стыда и беспомощности.
Фанаты «Боруссии» в шоке. Чемпионство был тааак близко!
На 69-й минуте «Дортмунд» все же немного сбрасывает градус напряжения – этому способствует гол Рафаэля Геррейру. Терзич торжествует – и пытается завести фанатов.
С трибун «Сигнал Идуна Парк» снова виднеются воодушевленные взгляды.
Переносимся в Кельн. Там на 79-й минуте в ворота «Баварии» назначают пенальти.
Этот мужчина очень доволен – он, вероятно, болеет и за «Кельн», и за «Дортмунд».
Перед пенальти замирают и болельщики...
...и скамейка «Баварии».
«Кельн» забивает!
Игроки «Кельна» радуются, будто сами вот-вот станут чемпионами.
Фанаты тоже в восторге.
Тухель пытается что-то объяснить приунывшим ассистентам.
А спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич, кажется, готов провалиться под землю.
В Дортмунде не верили счастью! Трагедия превращалась в сказку.
Праздновали и за стадионом.
Фанаты считали минуты – «Кельну» оставалось продержаться совсем чуть-чуть.
Но нет – на 89-й минуте Мусиала вывел «Баварию» вперед.
Настроение Салихамиджича – 📈📈📈.
Вся команда бежит праздновать к Мусиале.
Фанаты «Баварии» понимают, что титул уже никуда не уплывет.
Тухель тоже это понимает – и очень брутально празднует.
Терзич показал своим, что мюнхенцы снова забили.
И на трибуны вернулось уныние.
Это была невероятно эмоциональная развязка.
не помогло)
Очень грустно, но жизнь продолжается...