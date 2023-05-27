8 комментариев

Чемпионская интрига в матчах «Боруссия» – «Майнц» и «Кельн» – «Бавария» держалась до последней секунды. За это время все свидетели происходящего пережили полную гамму эмоций – от разочарования до восторга, и наоборот. Это надо видеть.

Уже на 8-й минуте «Бавария» забила.

Коман ликовал.

А вместе с ним – руководство «Баварии»...

...и фанаты мюнхенцев. В тот момент они вернулись на первое место.

«Боруссия» пропустила первой – забил норвежец Андреас Ханче-Ольсен.

Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич напряженно сжал губы – понял, что будет нервно.

Разочарования не скрывали и Аллер с Зюле.

Через 10 минут «Дортмунд» пустил второй – на этот раз от австрийца Карима Онисиво.

Эмре Джан прикрывает лицо футболкой – видимо, от стыда и беспомощности.

Фанаты «Боруссии» в шоке. Чемпионство был тааак близко!

На 69-й минуте «Дортмунд» все же немного сбрасывает градус напряжения – этому способствует гол Рафаэля Геррейру. Терзич торжествует – и пытается завести фанатов.

С трибун «Сигнал Идуна Парк» снова виднеются воодушевленные взгляды.

Переносимся в Кельн. Там на 79-й минуте в ворота «Баварии» назначают пенальти.

Этот мужчина очень доволен – он, вероятно, болеет и за «Кельн», и за «Дортмунд».

Перед пенальти замирают и болельщики...

...и скамейка «Баварии».

«Кельн» забивает!

Игроки «Кельна» радуются, будто сами вот-вот станут чемпионами.

Фанаты тоже в восторге.

Тухель пытается что-то объяснить приунывшим ассистентам.

А спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич, кажется, готов провалиться под землю.

В Дортмунде не верили счастью! Трагедия превращалась в сказку.

Праздновали и за стадионом.

Фанаты считали минуты – «Кельну» оставалось продержаться совсем чуть-чуть.

Но нет – на 89-й минуте Мусиала вывел «Баварию» вперед.

Настроение Салихамиджича – 📈📈📈.

Вся команда бежит праздновать к Мусиале.

Фанаты «Баварии» понимают, что титул уже никуда не уплывет.

Тухель тоже это понимает – и очень брутально празднует.

Терзич показал своим, что мюнхенцы снова забили.

И на трибуны вернулось уныние.

Это была невероятно эмоциональная развязка.