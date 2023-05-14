55 комментариев

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Финал ЛЧ в «Лужниках» – трагедия Терри. Его промах с пенальти до сих пор перед глазам

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Как же было его жаль.

Финалу ЛЧ в «Лужниках» исполнилось 15 лет. Возможно, вы помните ту игру по волшебному голу Криштиану Роналду в прыжке, а может, по московскому антуражу и сильнейшему ливню, который чуть не смыл с газона звезд мирового футбола.

Однако трагедия Джона Терри – отдельная история.

Это был первый финал Лиги чемпионов в истории «Челси» – и его проводили в родной стране Романа Абрамовича. К тому моменту Джон играл в клубе уже 10 лет, заслуженно носил капитанскую повязку.

Именно Джон выводил «Челси» выводил команду на важнейший матч в ее тогдашней истории.

Перед матчем Терри выглядел немного нервным.

Но все 90 минут отыграл отлично.

В дополнительное время тоже не позволил в себе усомниться.

Команды закончили 1:1 и ушли на серию пенальти – поворотный момент в карьере Терри. Один из тренеров «Челси» Хенк тен Кате позже признал, что удаление Дрогба сильно повлияло на серию пенальти: изначально Джона не был в первой пятерке бьющих.

Пришлось менять планы. Капитан пошел к точке.

Но тут едет нога.

Нет!

Ван дер Сар прыгал в другой угол. Терри обманул голландца – и просто не попал.

После промаха – тотальная грусть.

В книге The Mixer об истории тактики в премьер-лиге Майкл Кокс предполагает, что поехавшая нога капитана не была несчастным случаем. Кокс обращает внимание, как близко Терри встал к мячу – и ссылается на цитату из автобиографии Лэмпарда. Фрэнк подмечал, что периодически у Джона ехала опорная нога при пенальти.

Проблема повторилась в самый важный момент.

«МЮ» выиграл тот финал. А матч превратился в личную трагедию защитника.

«Мне очень жаль, что я промахнулся, и тем самым лишил наших болельщиков, моих товарищей по команде, семью и друзей шанса стать чемпионами. С тех пор я каждую минуту заново переживаю этот момент, – признавался Терри. – За все это время я спал всего несколько часов, и каждый раз просыпаясь, я надеюсь, что это просто дурной сон.

Когда я шел к мячу, я знал, что принести нам победу должен этот удар. То, что случилось потом, будет преследовать меня всю жизнь. Я не раз смотрел повтор того удара. Все видели, что я поскользнулся и я до сих пор не могу в это поверить. Меня не покидает чувство, что я всех подвел. Мне не стыдно, я заплакал. Год за годом мы прикладывали столько силы, чтобы взять трофей. Это неконтролируемая реакция.

Я не скрывал своих чувств. Все видели это».

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Jamie McDonald / Staff, Shaun Botterill / Staff, Michael Steele / Staff, Christof Koepsel / Staff, Alex Livesey / Staff

55 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Это месть за то, что Терри через 10 лет кинет Спартак в последний момент. Даже не спрашиваете: как, откуда?.. Просто поверьте.
+46
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+42
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Tun
Болельщик МЮ, в ту ночь несказанного радовался этому промаху, с годами приходит осознание его личной трагедии, но таков футбол, через 4 года возьмут свою чашку в лучших традициях Жозе - когда в них никто не верил
+28
-1
+27
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Tigo_Volchara93
Помню этот матч, действительно трагедия для Терри…. И праздник для Уйэна Бриджа
+22
-2
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Джефф Лебовски
Ответ Tun
Болельщик МЮ, в ту ночь несказанного радовался этому промаху, с годами приходит осознание его личной трагедии, но таков футбол, через 4 года возьмут свою чашку в лучших традициях Жозе - когда в них никто не верил
Строго говоря, в ту ночь болелы МЮ больше всего радовались последнему незабитому пеналю - а это был не Терри, а Анелька.
+17
0
+17
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skywalker96
у того Челси невероятно трагичная судьба. команда абрамовича не была мешком, купившая все за деньги. Моуриньо закалил эту команду. у нее был характер. я думаю, к Челси сложно быть равнодушным. Лэмпард, этот Чех со шлемом, Дрогба, Терри... это прежде всего выдающиеся характеры, такие живые и настоящие, что им нельзя не переживать. им ведь действительно не везло с этой лигой чемпионов. обиднейшее поражения от бчк Роналдиньо, та серия с Ливерпулем, лужники, беспредел Эвребе.... спасибо господу богу, что он дал им выиграть лигу чемпионов 2012! ни одна команда не заслужила её так, как тот Челси!
+13
-2
+11
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Чёрный тюльпан
Удивительно то, что проигрыш в серии вешали на Терри, который лишь ответил промахом на отбитый удар Роналду Чехом, а вот после этого был Анелька, который по сути и похоронил команду из Лондона. Вообще Эдвин лучше серию провёл, чем Петр: мог отбивать ещё удары Лэмпарда и Эшли Коула (угадал направление удара Баллака), а Чех мог потащить удар Нани (угадал направление удара Харгривза), но в остальном же его по углам разводили. По отражённым ударам было 1:1 (Роналду и Анелька). А если бы МЮ не разбазаривал свои моменты в 1-м тайме, то счёт бы был 3:0 (2 момента у Тевеса было после гола Роналду, правда в одном моменте после Тевеса мог ещё Каррик добивать) и маловероятно, что у Челси бы хватило духу пойти вперёд для отыгрыша этих голов, а потом забил Фрэнк, и "пенсы" попёрли. По опасным моментам там +- тоже паритет был (штанга Дрогба и перекладина Лэмпарда). Разве что Гиггз ещё мог забить то ли в концовке 2-го тайма, то ли уже в доп. время после шикарного прохода Эвра, но там вроде Терри головой заблокировал летящий мяч в ворота, но и удар в целом у Райана плохим вышел. Фердинанд финал провалил (дальше будут такие же провалы в финалах с Барсой), привозил опасные моменты на ура, тогда как Видич его зад прикрывал (впрочем, как и всегда). Неманья так в карман Дрогбу убрал, что тот в концовке основного времени не выдержал и дал ему пощёчину, получив красную.
+7
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S. A.
Ответ Tun
Болельщик МЮ, в ту ночь несказанного радовался этому промаху, с годами приходит осознание его личной трагедии, но таков футбол, через 4 года возьмут свою чашку в лучших традициях Жозе - когда в них никто не верил
Только возьмут с Ди Маттео)
+6
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Ярик01
Ответ Lionel Andres Messi 10
Это месть за то, что Терри через 10 лет кинет Спартак в последний момент. Даже не спрашиваете: как, откуда?.. Просто поверьте.
Шикарная была история. И к чести Терри даже матч Спартака потом посетил, где-то через год, как бы в извинение.
+5
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|Leon|
Ответ SPRKT
собственно, зачем тогда он бил пенальти, если с этим есть очевидная проблема? эго не позволяет поступить иначе?
Один из тренеров «Челси» Хенк тен Кате позже признал, что удаление Дрогба сильно повлияло на серию пенальти: изначально Джона не был в первой пятерке бьющих
+3
0
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Пацанчик реальный
Ответ skywalker96
у того Челси невероятно трагичная судьба. команда абрамовича не была мешком, купившая все за деньги. Моуриньо закалил эту команду. у нее был характер. я думаю, к Челси сложно быть равнодушным. Лэмпард, этот Чех со шлемом, Дрогба, Терри... это прежде всего выдающиеся характеры, такие живые и настоящие, что им нельзя не переживать. им ведь действительно не везло с этой лигой чемпионов. обиднейшее поражения от бчк Роналдиньо, та серия с Ливерпулем, лужники, беспредел Эвребе.... спасибо господу богу, что он дал им выиграть лигу чемпионов 2012! ни одна команда не заслужила её так, как тот Челси!
Все по факту брат,Челси победивший Баварию и завоевавший трофей по игре и близко не был лучшей командой Европы,но то что они выиграли ЛЧ есть высшая справедливость!
+2
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Tun
Ответ Джефф Лебовски
Строго говоря, в ту ночь болелы МЮ больше всего радовались последнему незабитому пеналю - а это был не Терри, а Анелька.
Строго говоря, перед ударом Терри мы мысленно прощались с кубком, поэтому имхо, радость от его промаха была сильнее
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dizverst
Ответ Tun
Скандал с Бриджем был несколько позже)
Он радовался заранее, что-то чувствовал)))
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Мария Голденштерн
Была на том матче на трибуне С. Отдали за билеты на сайте УЕФА 300 евро на двоих. Считаю сильно повезло. Увидела в живую Роналду и Челси. ХЗ когда ещё матчи подобного уровня будет принимать Москва, а планировать какие-то поездки в Европу на конкретные матчи - очень накладно для моего рабочего графика. В общем ждём, когда в УЕФА с нас снимет бан и наши клубы снова смогут играть в ЛЧ(мой прогноз - минимум 5-6 лет). Хочется успеть живьём посмотреть на МС, ПСЖ, Барсу и Юве(если попадутся с нами в группе).
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PFAFF
был на стадионе. не фанат Челси,фанат Баварии. Так получилось,что посетил и финал в Москве и финал в Мюнхене
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Alex Alex
Ответ Дмитрий Грачев
Через 5-6 лет Россия со всеми клубами будет в Азии, альтернативы нет,особенно сегодня на фоне этого шабаша вокруг негров,РФС просто нечего делать в этом УЕФА! В Азию и без оглядки.Жаль,что Вы упустили годки золотые,когда ЛЧ и ЛЕ каждую осень приходила как великий праздник в наш город Борисов,где гремел БАТЭ.Билеты на "Борисов-арену" стояли 40-50 евриков в пересчете на рубли.
через 5-6 лет рф в нынешнем виде, вероятно, уже не будет
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Rhett Butler
Был на том матче на трибуне за воротами в которые били пенали, болел тогда за синих, было обидно за Терри, но это тупо невезение, как у СтивиДжи в центре поля. А вот Анелька пробил абсолютно бездарно, вот его я думаю, в ту ночь все болельщики Челси проклинали!
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FEZ10
Этот вечер был бы трагедией в любом случае .Либо Роналду ,либо Терри
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Tun
Ответ OldRedWhite
Был на трибуне ! Вы абсолютно правы - остальное совсем изгладилось из памяти ))) Даже не в другой жизни это было , а в другой вселенной
Завидую белой завистью, круто))
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SpilightTwarkle
Ответ Tun
Болельщик МЮ, в ту ночь несказанного радовался этому промаху, с годами приходит осознание его личной трагедии, но таков футбол, через 4 года возьмут свою чашку в лучших традициях Жозе - когда в них никто не верил
Жозе уже не было, но традиции остались
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Tun
Ответ Джефф Лебовски
👌1:1
Как в том матче)
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Alex Alex
Ответ Чёрный тюльпан
Удивительно то, что проигрыш в серии вешали на Терри, который лишь ответил промахом на отбитый удар Роналду Чехом, а вот после этого был Анелька, который по сути и похоронил команду из Лондона. Вообще Эдвин лучше серию провёл, чем Петр: мог отбивать ещё удары Лэмпарда и Эшли Коула (угадал направление удара Баллака), а Чех мог потащить удар Нани (угадал направление удара Харгривза), но в остальном же его по углам разводили. По отражённым ударам было 1:1 (Роналду и Анелька). А если бы МЮ не разбазаривал свои моменты в 1-м тайме, то счёт бы был 3:0 (2 момента у Тевеса было после гола Роналду, правда в одном моменте после Тевеса мог ещё Каррик добивать) и маловероятно, что у Челси бы хватило духу пойти вперёд для отыгрыша этих голов, а потом забил Фрэнк, и "пенсы" попёрли. По опасным моментам там +- тоже паритет был (штанга Дрогба и перекладина Лэмпарда). Разве что Гиггз ещё мог забить то ли в концовке 2-го тайма, то ли уже в доп. время после шикарного прохода Эвра, но там вроде Терри головой заблокировал летящий мяч в ворота, но и удар в целом у Райана плохим вышел. Фердинанд финал провалил (дальше будут такие же провалы в финалах с Барсой), привозил опасные моменты на ура, тогда как Видич его зад прикрывал (впрочем, как и всегда). Неманья так в карман Дрогбу убрал, что тот в концовке основного времени не выдержал и дал ему пощёчину, получив красную.
у Терри матчбол был, он его не реализовал. Логично. что за нереализованный матчбол повесили все
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Tun
Ответ Tigo_Volchara93
Помню этот матч, действительно трагедия для Терри…. И праздник для Уйэна Бриджа
Скандал с Бриджем был несколько позже)
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Tun
Ответ OldRedWhite
Как то раньше было в порядке вещей, когда болельщик Спартака в Англии был на стороне МЮ )))
Два самых титулованных клуба, всё логично) подозреваю, Видич непоследнюю роль сыграл
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Пацанчик реальный
Ответ Axonoff
Кстати, Роналду тогда тоже не забил... А Терри бил не последним. Последним не забил пустоголовый Анелька
Терри бил последним,если бы он забил,Челси бы выиграл,после его промаха МЮ сравнялся,у Челси преимущество в один забитый было,после Терри сравнялись и начались дополнительные удары!
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Ноно Гомес
Потом же взял Лч в 12г
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