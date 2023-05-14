55 комментариев

Как же было его жаль.

Финалу ЛЧ в «Лужниках» исполнилось 15 лет. Возможно, вы помните ту игру по волшебному голу Криштиану Роналду в прыжке, а может, по московскому антуражу и сильнейшему ливню, который чуть не смыл с газона звезд мирового футбола.

Однако трагедия Джона Терри – отдельная история.

Это был первый финал Лиги чемпионов в истории «Челси» – и его проводили в родной стране Романа Абрамовича. К тому моменту Джон играл в клубе уже 10 лет, заслуженно носил капитанскую повязку.

Именно Джон выводил «Челси» выводил команду на важнейший матч в ее тогдашней истории.

Перед матчем Терри выглядел немного нервным.

Но все 90 минут отыграл отлично.

В дополнительное время тоже не позволил в себе усомниться.

Команды закончили 1:1 и ушли на серию пенальти – поворотный момент в карьере Терри. Один из тренеров «Челси» Хенк тен Кате позже признал, что удаление Дрогба сильно повлияло на серию пенальти: изначально Джона не был в первой пятерке бьющих.

Пришлось менять планы. Капитан пошел к точке.

Но тут едет нога.

Нет!

Ван дер Сар прыгал в другой угол. Терри обманул голландца – и просто не попал.

После промаха – тотальная грусть.

В книге The Mixer об истории тактики в премьер-лиге Майкл Кокс предполагает, что поехавшая нога капитана не была несчастным случаем. Кокс обращает внимание, как близко Терри встал к мячу – и ссылается на цитату из автобиографии Лэмпарда. Фрэнк подмечал, что периодически у Джона ехала опорная нога при пенальти.

Проблема повторилась в самый важный момент.

«МЮ» выиграл тот финал. А матч превратился в личную трагедию защитника.

«Мне очень жаль, что я промахнулся, и тем самым лишил наших болельщиков, моих товарищей по команде, семью и друзей шанса стать чемпионами. С тех пор я каждую минуту заново переживаю этот момент, – признавался Терри. – За все это время я спал всего несколько часов, и каждый раз просыпаясь, я надеюсь, что это просто дурной сон.

Когда я шел к мячу, я знал, что принести нам победу должен этот удар. То, что случилось потом, будет преследовать меня всю жизнь. Я не раз смотрел повтор того удара. Все видели, что я поскользнулся и я до сих пор не могу в это поверить. Меня не покидает чувство, что я всех подвел. Мне не стыдно, я заплакал. Год за годом мы прикладывали столько силы, чтобы взять трофей. Это неконтролируемая реакция.

Я не скрывал своих чувств. Все видели это».

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Jamie McDonald / Staff, Shaun Botterill / Staff, Michael Steele / Staff, Christof Koepsel / Staff, Alex Livesey / Staff