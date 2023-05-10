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История Надаля и «Ролан Гаррос» в одной картинке. 2023-й – грустный 💔

Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
фото фото
Теннис Теннис

Рафаэль Надаль сегодня объявил, что впервые за 20 с лишним лет карьеры не сыграет на «Ролан Гаррос», на котором побеждал 14 раз. Вот как он выглядел в конце 18 турниров, которые в Париже сыграл.

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Фото: East News/STF / AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Adam Pretty

9 комментариев

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Vitalii-Just
Грустно, печально аж плакать хочется...
Но ничего не поделаешь.. Когда то это должно было случиться
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Александр Адонин
Ответ Salami God
с каких пор абсолютно одноплановый спортсмен и есть "теннис"? Теннисом можно назвать Сампраса, Федерера. Да даже Сафина. Но точно не этого примитива, выигрывающего только на грунте. Надаль это такое новое воплощение Энди Роддика. Только у того была только подача. У этого только грунт. Примитивно и неинтересно.
выигрывает только на грунте? У него 8 шлемов не на грунте. А на ЮС Опен побед больше чем у Джоковича, лучшего хардовика в истории))
+9
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Канонир35
Ни одного пятисетовика в финалах.🔥 Только Мариано Пуэрта смог ему по-настоящему навязать борьбу в 2005 году. 💯✔ Очень грустно, опустошение на душе. Но верю, что в 24 году он сыграет тут как на РГ, так и на ОИ.🧤🎾🕍 Рафа и есть ТЕННИС!🕍🎾💯✔
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fan_kz
Надаль и РГ = Реал и ЛЧ. 14=14
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Rock-n-Rolla
чем старше становился, тем радостнее было от победы)
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BIG3
Ответ Rock-n-Rolla
чем старше становился, тем радостнее было от победы)
Тоже заметил)
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Ludmila
Он достоин того, чтобы в следующем году, если здоровье позволит ему сыграть в Париже, орги официально переименовали турнир в "Надаль / Гаррос" хотя бы на один раз в качестве трибьюта. Никто не прокачал величие этого ТБШ больше, чем Рафа.
P.S. Если что, я не болельщица Надаля.
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West&Girls
Все когда то происходит впервые. Разное.. И это хорошо. Жизнь идет своим чередом. И всегда лучше, когда все вовремя..
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