9 комментариев

История Надаля и «Ролан Гаррос» в одной картинке. 2023-й – грустный 💔
Рафаэль Надаль сегодня объявил, что впервые за 20 с лишним лет карьеры не сыграет на «Ролан Гаррос», на котором побеждал 14 раз. Вот как он выглядел в конце 18 турниров, которые в Париже сыграл.
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Фото: East News/STF / AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Adam Pretty
Но ничего не поделаешь.. Когда то это должно было случиться
P.S. Если что, я не болельщица Надаля.