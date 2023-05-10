9 комментариев

Рафаэль Надаль сегодня объявил, что впервые за 20 с лишним лет карьеры не сыграет на «Ролан Гаррос», на котором побеждал 14 раз. Вот как он выглядел в конце 18 турниров, которые в Париже сыграл.

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Фото: East News/STF / AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Adam Pretty