Вспомните легендарные составы?

В Лиге чемпионов-2022/23 миланское дерби – «Милан» против «Интера». Предыдущий раз они пересекались в ЛЧ 18 лет назад: в четвертьфинале-2004/05. Тот сезон закончился великим стамбульским финалом, но и по дороге к нему случалось незабываемое.

Для начала – разминка для вашей памяти.

Вспомните всех, кто выходил на поле в тех матчах (и тренеров тоже)? Вписывайте правильные ответы, но не листайте ниже – там будут ответы и спойлеры .

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Это небольшой отступ, чтобы вы случайно не увидели ответы

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А теперь – к деталям.

«Интер» с первого места вышел из группы с «Валенсией», «Андерлехтом» и «Вердером», а в плей-офф выбил действующего победителя – «Порту». «Милан» прошел группу с «Барселоной», «Шахтером» и «Селтиком», а в 1/8 финала попал на «МЮ» – тогда решил арендованный у «Челси» Эрнан Креспо, он забил по мячу в обоих матчах, их и выиграли по 1:0.

Заруба грандов вышла топовой в том числе благодаря легендам в составах. Лучший бомбардир «Интера» Адриано пропустил первый матч, но появился в ответном. К слову, вот расстановки команд на вторую игру.

Карло Анчелотти практически не менял состав «Милана» – только на вторую игру вышел Амброзини вместо перебравшего желтых Рино Гаттузо.

А вот Роберто Манчини перетряхивал. На первую игру выходили 4-4-2 с ромбом в центре поля, на ответную – 4-2-3-1.

На фото состав второго матча – в первом была белая форма, а в центре обороны играл не Марко Матерацци, а Синиша Михайлович.

Первый матч «Милан» взял уверенно – 2:0.

В самом конце первого тайма Пирло подал со штрафного – и нашел блестящую голову Япа Стама. Так открыли счет.

Во втором Пирло подавал уже с углового – и в этот раз забил Шевченко.

К разочарованию Франческо Тольдо и всей сине-черной половины стадиона.

Шевченко забил и в ответном матче, но там все закончилось куда интереснее.

На 73-й минуте Эстебан Камбьяссо пробил вратаря Диду – у нерадзурри появился шанс. Но главный судья Маркус Мерк отменил гол – увидел сомнительный фол на вратаре. Фанаты «Интера» сошли из-за этого с ума: кинули в Диду файер.

На поле вообще прилетела куча всякого мусора.

Матч пришлось останавливать. А Диду – менять.

Вместо бразильца вышел Кристиан Аббьяти, но болельщики не угомонились.

На трибунах начался ад, на поле полетели еще и еще файеры.

А в историю все это вошло во многом благодаря великой фотографии Марко Матерацци и Руя Кошты. Именно этой, где итальянец по-дружески опирается на плечо португальца – вообще соперника, но в этот момент просто коллегу.

Хотя были и другие кадры.

Игроки отнеслись к происходящему философски.

Забавно, что единственный футболист «Интера» на фото – Джузеппе Фавалли – через год перейдет в «Милан» (кстати, а вы сможете отличить звезд «Милана» от легенд «Интера»?)

А вот судья Маркус Мерк не оценил атмосферу миланского дерби. И завершил матч досрочно.

Роберто Манчини расстроился, что матч не доиграли, а Карло Анчелотти обвинил во всем менталитет итальянцев:

«Сейчас слишком много споров на телевидении, это стало частью культуры. Я сыграл множество дерби, я видел десятки этих матчей как тренер, но никогда такого не случалось. Это проблема менталитета людей, проблема неподготовленности органов правопорядка. Жаль, что приходится говорить о поведении болельщиков и об арбитрах, а не обсуждать, как сыграли команды».

«Интер» из-за поведения фанатов получил 0:3, штраф в 200 тысяч евро и пару матчей без зрителей. А «Милан» сделал еще один шаг к стамбульскому финалу. После прошли ПСВ (только за счет выездного гола на 90+1 в ответном матче), а затем – еще более легендарный сценарий финала с «Ливерпулем».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, liewig christian/Corbis; East News/PACO SERINELLI / AFP, FILIPPO MONTEFORTE / AFP, AP Photo/Luca Bruno