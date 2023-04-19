11 комментариев

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«Наполи» наконец-то стал чемпионом Италии! Неаполь ждал этого долгих 33 года.

Команда Спаллетти могла оформить титул еще в прошлом туре, но неожиданно сыграла вничью с «Салернитаной», так что пришлось отложить вопрос на выезд к «Удинезе». Вместе с «Наполи» уехало примерно 12 тысяч болельщиков.

Мощно, но с домом никогда не сравнится.

Чемпионство взяли в Удине, но целый город шел на «Диего Армандо Марадона» как на матч. Фанаты окружили стадион с флагами и пиротехникой.

Шествие до арены тоже вышло красочным. Предвкушали великий праздник!

Стадион забит до отказа. Матч показывали на больших экранах, тотальный солд-аут.

Не попасть на «Диего Армандо Марадона» в этот день – преступление.

Весь первый тайм «Удинезе» вел в счете, но фанаты «Наполи» верили в своих. На 52-й минуте Виктор Осимхен сделал 1:1 – к счастью, ничьи неаполитанцам хватало.

Эти люди живут футболом.

Точнее, они живут «Наполи».

33 года долгого пути. 91 очко, которого в сезоне-2017/18 не хватило, чтобы обойти «Ювентус».

Неаполь заслужил праздник. На работу завтра можно не идти.

Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro