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Только посмотрите на слезы Неаполя! Стали чемпионами в гостях, а домашний стадион переполнен💙

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«Наполи» наконец-то стал чемпионом Италии! Неаполь ждал этого долгих 33 года.

Команда Спаллетти могла оформить титул еще в прошлом туре, но неожиданно сыграла вничью с «Салернитаной», так что пришлось отложить вопрос на выезд к «Удинезе». Вместе с «Наполи» уехало примерно 12 тысяч болельщиков.

Мощно, но с домом никогда не сравнится.

Чемпионство взяли в Удине, но целый город шел на «Диего Армандо Марадона» как на матч. Фанаты окружили стадион с флагами и пиротехникой.

Шествие до арены тоже вышло красочным. Предвкушали великий праздник!

Стадион забит до отказа. Матч показывали на больших экранах, тотальный солд-аут.

Не попасть на «Диего Армандо Марадона» в этот день – преступление.

Весь первый тайм «Удинезе» вел в счете, но фанаты «Наполи» верили в своих. На 52-й минуте Виктор Осимхен сделал 1:1 – к счастью, ничьи неаполитанцам хватало.

Эти люди живут футболом.

Точнее, они живут «Наполи».

33 года долгого пути. 91 очко, которого в сезоне-2017/18 не хватило, чтобы обойти «Ювентус».

Неаполь заслужил праздник. На работу завтра можно не идти.

Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro

11 комментариев

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TaR
Очень красиво!
Думаю этому чемпионству рады все нейтральные болельщики! Наполи заслужили!
+57
0
+57
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Bestcapper
Думаю, любому нейтральному болельщику надоедает гегемония одного клуба (Ювентус, Бавария, ПСЖ) и хочется интриг в чемпионатах... Наполи долго к этому шел, с заслуженной победой!!!
+38
-1
+37
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Brigant
Марадона на небе улыбнулся!
+14
-3
+11
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architect
Ответ TaR
Очень красиво! Думаю этому чемпионству рады все нейтральные болельщики! Наполи заслужили!
Я даже как болельщик Юве, рад за Наполи
+10
-2
+8
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WildCat-2k
Ну все, за такое поведение им наверняка правительство фауйди впаяет!
Вон как опасно у них на трибуна бывает...
+2
0
+2
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Тюменский медвежонок
Ювентус, Интер, Милан и теперь Наполи, шикарные сезоны в Италии были 4 последних года, думаю следующая Рома, не подведи Жозе, 2024 должен стать вашим
+2
0
+2
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vladism
Ответ Тюменский медвежонок
Ювентус, Интер, Милан и теперь Наполи, шикарные сезоны в Италии были 4 последних года, думаю следующая Рома, не подведи Жозе, 2024 должен стать вашим
Было бы очень хорошо для поднятия рейтинга чемпионата.
+2
0
+2
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Вадим Полищук
Ответ Brigant
Марадона на небе улыбнулся!
Откуда мысли, что он на небе именно?
+1
0
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Tommy_2_0_7
Молодцы неаполитанцы !! Реально заслужили в этом году. Кровью и потом заработали. Этот момент для всего города называется "счастье".
0
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Evgen51Sever
Ответ WildCat-2k
Ну все, за такое поведение им наверняка правительство фауйди впаяет! Вон как опасно у них на трибуна бывает...
Ты не поверишь.... Фан айди там есть))))
0
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