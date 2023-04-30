Посмотрите на репетицию чемпионства «Наполи». Нас ждет красота и безумие 🔥
Они уже готовы.
«Наполи» был в шаге от долгожданного чемпионства. К празднику готовились все: лига перестроила календарь, а фанаты жили скудетто. Но не тут-то было: «Салернитана» сравняла счет на 84-й минуте (1:1)!
Будем считать, что Неаполь провел генеральную репетицию чемпионства. Посмотрите, как было атмосферно в городе и на трибунах.
Город предвкушал самый счастливый день за 33 года.
Повсюду флаги и голубой цвет.
Перед стадионом – море людей, которые заждались скудетто.
Они пели и жгли.
Да, даже так.
Кажется, весь город высыпался на улицы и балконы.
Ну и куда же без Марадоны.
Самый неаполитанский дом. Красота!
Атмосфера чемпионства даже на железной дороге.
В Неаполь едет третье чемпионство в истории. Пусть и немного откладывается.
Это значит, что пик уличного безумия еще впереди.
Готовимся.
Отрыв «Наполи» – 18 очков, осталось 6 туров. Почему это все еще не чемпионство?
«Наполи» потерял чемпионскую победу – на 84-й минуте! Как это было?
Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro; globallookpress.com/Alessandro Garofalo; eastnews.ru/Alberto PIZZOLI, Andreas SOLARO, Mauro Palumbo, Gregorio Borgia, Alessandro Garofalo
13 комментариев