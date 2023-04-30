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Посмотрите на репетицию чемпионства «Наполи». Нас ждет красота и безумие 🔥

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Футбол Футбол

Они уже готовы.

«Наполи» был в шаге от долгожданного чемпионства. К празднику готовились все: лига перестроила календарь, а фанаты жили скудетто. Но не тут-то было: «Салернитана» сравняла счет на 84-й минуте (1:1)! 

Будем считать, что Неаполь провел генеральную репетицию чемпионства. Посмотрите, как было атмосферно в городе и на трибунах.  

Город предвкушал самый счастливый день за 33 года.

Повсюду флаги и голубой цвет.

Перед стадионом – море людей, которые заждались скудетто.

Они пели и жгли.

Да, даже так. 

Кажется, весь город высыпался на улицы и балконы. 

Ну и куда же без Марадоны.

Самый неаполитанский дом. Красота!

Атмосфера чемпионства даже на железной дороге. 

В Неаполь едет третье чемпионство в истории. Пусть и немного откладывается. 

Это значит, что пик уличного безумия еще впереди.

Готовимся. 

Отрыв «Наполи» – 18 очков, осталось 6 туров. Почему это все еще не чемпионство?

«Наполи» потерял чемпионскую победу – на 84-й минуте! Как это было?

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro; globallookpress.com/Alessandro Garofalo; eastnews.ru/Alberto PIZZOLI, Andreas SOLARO, Mauro Palumbo, Gregorio Borgia, Alessandro Garofalo

13 комментариев

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jonnysilverhand01
Ответ ks-1993
Смотришь на фото, и потом говорят Россия залупа. У нас условный Саранск в разы приличнее выглядит, чем один из крупнейших городов Италии.
Ага, загнивающая Европа же … ты что, как они зиму пережили непонятно, замерзнуть же должны были ! А еще, итальянские пенсионеры из Неаполя, несмотря на близость моря и теплый климат, постоянно путешествуют, а у российских бабушек и дедушек, все настолько хорошо, что они никогда в жизни дальше своего райцентра не выезжали …
+12
-2
+10
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воробей джек
Наполи конечно забуксовал,но от всего сердца желаю им Праздника! Заслужили! Ждем....
+6
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+6
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Keane09
Ответ jonnysilverhand01
Ага, загнивающая Европа же … ты что, как они зиму пережили непонятно, замерзнуть же должны были ! А еще, итальянские пенсионеры из Неаполя, несмотря на близость моря и теплый климат, постоянно путешествуют, а у российских бабушек и дедушек, все настолько хорошо, что они никогда в жизни дальше своего райцентра не выезжали …
Ща комментатор сверху с пеной у рта будет говорить это другое и что Россия не залупа. И опять во всем Европа виновата. Интересно Европа 23 года мешала РФ развивать свое или же они РФ сама виновата. Скорее второе.
+4
0
+4
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Barsa1984
Заждались .....будет круто....с 3
+3
-1
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Никита Самарин
Болельщики Наполи отпразднуют🔥🔥🔥, оторвутся за все года без чемпионства.
+2
0
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jonnysilverhand01
Ответ ks-1993
Ну и в США больше половины граждан никогда не были за границей. И что? Наши бабушки и дедушки в молодости хорошо по распределениям покатались и по стройкам. Я говорю о том, что Неаполь убитый город, как и та же Венеция, только во второй ещё и дышать невозможно
Зато в Чите хорошо дышится, не город, а прям центр экологических новаций от Российской Федерации ! Какая там Венеция …
+1
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Inside 88 LW
Фальстарт ) Расходимся )
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Dima
Ай ай ай какая досада.... Сворачиваем флаги на сегодня)!
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Skywalkker
Чемпионства у них конечно же уже не отнять, но вся команда сильно сдала! Хвича уже полтора месяца или 8 матчей без результативных действий!
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Алексей Сид
Ответ воробей джек
Наполи конечно забуксовал,но от всего сердца желаю им Праздника! Заслужили! Ждем....
Не забуксовал, просто недоразумение. Уже в следующем туре всё сделают. Жаль только, что не дома.
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