13 комментариев

Они уже готовы.

«Наполи» был в шаге от долгожданного чемпионства. К празднику готовились все: лига перестроила календарь, а фанаты жили скудетто. Но не тут-то было: «Салернитана» сравняла счет на 84-й минуте (1:1)!

Будем считать, что Неаполь провел генеральную репетицию чемпионства. Посмотрите, как было атмосферно в городе и на трибунах.

Город предвкушал самый счастливый день за 33 года.

Повсюду флаги и голубой цвет.

Перед стадионом – море людей, которые заждались скудетто.

Они пели и жгли.

Да, даже так.

Кажется, весь город высыпался на улицы и балконы.

Ну и куда же без Марадоны.

Самый неаполитанский дом. Красота!

Атмосфера чемпионства даже на железной дороге.

В Неаполь едет третье чемпионство в истории. Пусть и немного откладывается.

Это значит, что пик уличного безумия еще впереди.

Готовимся.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro; globallookpress.com/Alessandro Garofalo; eastnews.ru/Alberto PIZZOLI, Andreas SOLARO, Mauro Palumbo, Gregorio Borgia, Alessandro Garofalo