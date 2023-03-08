Эффектно.

Начало матча «Челси» – «Боруссия» отложили на 10 минут: автобус дортмундцев из-за дорожных заторов приехал на стадион позже нужного.

Когда команды вышли на поле, над газоном висел желтый туман – постарались болельщики гостей. Пиротехника добавила старту красочного антуража.

Немецкие фанаты обожают пиротехнику. Их не пугают ни досмотры, ни большие штрафы от немецкого футбольного союза. Например, в конце прошлого сезона «Боруссию» штрафовали за файеры и дымовые шашки в матче Бундеслиги на 42 тысячи евро.

Это точно стадион «Челси»?

Немецкий футбольный союз установил специальный тариф – за каждый файер на стадионе клуб получает 1 тысячу евро штрафа. Так в 2019-м гостевая трибуна «Дортмунда» покуражилась на 62 тысячи евро.

УЕФА тоже не стесняется наказывать клубы за пиротехнику. Осенью «Селтику» выставили счет за файеры и дымовухи на матче ЛЧ против «Лейпцига» – 19 500 евро. И еще 12 750 евро сверху за брошенные на поле предметы.

Но ведь и правда красиво.

Фото: Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Peter Cziborra; Gettyimages.ru/Clive Rose, Chris Lee, Justin Setterfield