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🟨 Желтый туман над «Стэмфорд Бридж» – фанаты «Боруссии» добавили красок матчу с «Челси»

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Эффектно.

Начало матча «Челси» – «Боруссия» отложили на 10 минут: автобус дортмундцев из-за дорожных заторов приехал на стадион позже нужного.

Когда команды вышли на поле, над газоном висел желтый туман – постарались болельщики гостей. Пиротехника добавила старту красочного антуража.

Немецкие фанаты обожают пиротехнику. Их не пугают ни досмотры, ни большие штрафы от немецкого футбольного союза. Например, в конце прошлого сезона «Боруссию» штрафовали за файеры и дымовые шашки в матче Бундеслиги на 42 тысячи евро.

Это точно стадион «Челси»?

Немецкий футбольный союз установил специальный тариф – за каждый файер на стадионе клуб получает 1 тысячу евро штрафа. Так в 2019-м гостевая трибуна «Дортмунда» покуражилась на 62 тысячи евро. 

УЕФА тоже не стесняется наказывать клубы за пиротехнику. Осенью «Селтику» выставили счет за файеры и дымовухи на матче ЛЧ против «Лейпцига» – 19 500 евро. И еще 12 750 евро сверху за брошенные на поле предметы.

Но ведь и правда красиво.

Фото: Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Peter Cziborra; Gettyimages.ru/Clive Rose, Chris Lee, Justin Setterfield

5 комментариев

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Антон
Нет, не красиво
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DAT
Фан-ID на них не хватает😎
+2
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Денис Кораблёв
По чувствам ностальгия
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0
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Wasilij Petrow
За эту мерзость, которая мешает игрокам играть, а нам смотреть, следовало бы давать пожизненный бан и штраф такой, чтобы неповадно было.
+6
-4
+2
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Гамарджоба Генацвале
Если бы сделали такое российские фанаты, то написали бы, что застряли в 90-х.
+12
-2
+10
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