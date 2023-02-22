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Огненная арена «Айнтрахта» – мощь. Так встретили первый за 63 года плей-офф ЛЧ

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Впечатляет.

«Айнтрахт» играет в плей-офф главного еврокубках впервые за 63 года – ни разу не были так высоко в современном формате ЛЧ, но выходили в финал Кубка европейских чемпионов в далеком 1960-м.

Фанатский сектор «Франкфурта» приготовил на первый матч после такой паузы нечто особенное.

Просто посмотрите.

Команду заряжали под гимн Лиги чемпионов.

Очень мощно.

Болельщики «Айнтрахта» просто не могли иначе. Вы наверняка помните приватизацию «Камп Ноу» в прошлой Лиге Европы – за 30 тысяч немцев на трибуне пришлось извиняться даже президенту «Барсы» Жоану Лапорте. Перед последней игрой группового этапа ЛЧ «Спортинг» и вовсе не продал 16 тысяч лишних билетов фанам «Франкфурта» – сработал инстинкт самосохранения.

Игроки «Наполи» сначала немного растерялись – на 36-й минуте Хвича даже смазал пенальти.

Невероятная атмосфера.

Правда, топ-форма «Наполи» все же сработала.

«Айнтрахт» пропустил в конце первого тайма и в начале второго – хоть фанаты и продолжали зажигать.

После домашних 0:2 и перед выездом в Неаполь выглядит так, что нового матча ЛЧ во Франкфурте можно не ждать.

Хорошо, что оторвались сейчас!

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach; globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Marc Schueler, Uwe Anspach/dpa

2 комментария

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•milord•
Обидно за таких фанатов как у Айнтрахта и Ливерпуля, когда им приходится лицезреть как их команда раздвигает ноги перед соперником
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
А что они орали всем стадионом в начале матча? Комментатор что-то постеснялся перевести, а я не знаю немецкого, да и неразборчиво. Начал что-то юлить "Любой, кто знает немецкий, понимает...". Ну скажи, замени синонимами. Это непрофессионально, на мой взгляд, комментируй - так как следует, освещай происходящее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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