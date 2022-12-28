У Холанда новый образ. Теперь он с косичками!

Плавно отращивал волосы.

Английский футбол вернулся после чемпионата мира! И больше всего этому рад Эрлинг Холанд – норвежский нападающий соскучился по игре и уже забил «Ливерпулю» в Кубке Лиги. А против «Лидса» в АПЛ Эрлинг выйдет с новой прической – он сделал косички.

Выглядит и забавно, и практично: волосы в решающий момент не помешают Холанду отправить мяч в ворота.

К косичкам Эрлинг шел планомерно отращивая волосы. Начиналось все с прически мальчика-отличника.

В «Зальцбурге» Эрлинг стал еще более прилизанным.

А вот в «Боруссии» уже начал отращивать волосы. В какой-то момент понадобилась даже повязка для волос – чтобы в лицо не лезли.

Весна-2021. И тут прическа чуток изменилась. И повязка стала потолще.

Волосы все росли. И вот уже Эрлинг похож на Виго Карпатского из «Охотников за привидениями 2».

И в какой-то момент все это оформилось в пучок на затылке.

Впрочем, он не стал постоянным. Эрлинг мог спокойно выйти на матч и с распущенными волосами.

Но и прядь под пучком становилась длиннее.

А летом-2022 после прихода в «Манчестер Сити» норвежец щеголял полностью расправленной длиной волос.

Правда, во время игр чаще всего возвращался пучок с привычной прядкой, ставшей еще больше.

И теперь Эрлинг нашел новое решение. Интересно, сможет ли Холанд-с-косичками забивать еще больше? В свое время мы уже сравнивали Месси-с-бородой и Месси-без-бороды – и бородатый оказался даже покруче.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Casterline, Matthias Hangst, Joosep Martinson, Lukas Schulze, Lars Baron, Michael Regan, Trond Tandberg; instagram.com/mancity