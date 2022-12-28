Фото года
Блог

У Холанда новый образ. Теперь он с косичками!

Манчестер Сити Манчестер Сити
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Плавно отращивал волосы.

Английский футбол вернулся после чемпионата мира! И больше всего этому рад Эрлинг Холанд – норвежский нападающий соскучился по игре и уже забил «Ливерпулю» в Кубке Лиги. А против «Лидса» в АПЛ Эрлинг выйдет с новой прической – он сделал косички.

Выглядит и забавно, и практично: волосы в решающий момент не помешают Холанду отправить мяч в ворота.

К косичкам Эрлинг шел планомерно отращивая волосы. Начиналось все с прически мальчика-отличника.

В «Зальцбурге» Эрлинг стал еще более прилизанным.

А вот в «Боруссии» уже начал отращивать волосы. В какой-то момент понадобилась даже повязка для волос – чтобы в лицо не лезли.

 

Весна-2021. И тут прическа чуток изменилась. И повязка стала потолще.

Волосы все росли. И вот уже Эрлинг похож на Виго Карпатского из «Охотников за привидениями 2».

И в какой-то момент все это оформилось в пучок на затылке.

Впрочем, он не стал постоянным. Эрлинг мог спокойно выйти на матч и с распущенными волосами.

Но и прядь под пучком становилась длиннее.

А летом-2022 после прихода в «Манчестер Сити» норвежец щеголял полностью расправленной длиной волос. 

Правда, во время игр чаще всего возвращался пучок с привычной прядкой, ставшей еще больше.

И теперь Эрлинг нашел новое решение. Интересно, сможет ли Холанд-с-косичками забивать еще больше? В свое время мы уже сравнивали Месси-с-бородой и Месси-без-бороды – и бородатый оказался даже покруче.

«Усердно работаю, но иногда бывает скучно». Одинокий Холанд анонсировал возвращение АПЛ

Фото: Gettyimages.ru/Justin Casterline, Matthias Hangst, Joosep Martinson, Lukas Schulze, Lars Baron, Michael Regan, Trond Tandberg; instagram.com/mancity

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слава Дробышевкий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
хочет начать встречаться с Мбапе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tursus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Собирается сменить пол перейти в женский футбол. Хотя в Норвегии можно пол и не менять, там у них гендерное равенство.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Максаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А вы, Эрлинг, как ни стригитесь... получается как-то не очень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i am better
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
фигня. отсылка на уэнсдей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ivan Ivanov
Зато повезло с абсолютно всем остальным.
это да, но не каждый человек захочет быть экспонатом кунсткамеры, если ему "повезёт со всем остальным"
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Романов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ему с такой причёской и внешностью в "Астерикс и Абеликс" надо сниматься))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Burel
да уж, с внешностью ему жутко не повезло
Зато повезло с абсолютно всем остальным.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aviator92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Грета Тунберг
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All-Eyes On-Me
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как же похорошел Димка Губерниев
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Черкашин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уэнздей:)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤮🤮
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Акопджанян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Круть.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Zalupka
Скоро появиться грудь!!!)
Аахаха и объявит о переходе ) Только речь не про смену команды, а про пол )
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У нас так девочки в начальной школе ходили
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Турецкий
Похож на девушку костоломщицу в школе
да уж, с внешностью ему жутко не повезло
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zalupka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скоро появиться грудь!!!)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aarau
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
с его физией надо бриться налысо, т.к. это удобно
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Модно нынче быть трансом, английская публика обоссытся от восторга) там ещё одна девица в дреды переплелась — стерлинг
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Женоподобный Дольф Лундгрен)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
не те нынче викинги, ох не те((
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Букин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эбби из Last of us 2, на максималках 😹
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Теперь он Алена
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy93
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Его образ боевой лесбухи только усилился
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skabarga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прям Грета Тунберг
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий