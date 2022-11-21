Сейчас фаны «МЮ» проклинают Роналду, но ведь было и столько хорошего. Вот смотрите

«Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду разорвали контракт по договору сторон. Второй заход португальца получился не таким красивым как первый, а закончился и вовсе скандально.

Но это не повод забывать хорошее.

Летом 2003-го «МЮ» сыграл товарищеский матч со «Спортингом». По легенде, юный Криштиану Роналду так навозил Джона О’Ши, что команда требовала купить португальца уже в перерыве. По второй версии, товарищеский матч был частью договоренности между клубами – Фергюсон уже договорился о покупке.

16 августа 2003-го. 18-летний Криштиану Роналду заменил Никки Батта на 61-й минуте матча против «Болтона». Так началась его история в «Манчестер Юнайтед».

А вот и первый гол за «Манчестер». Символично, что это штрафной «Портсмуту» – начало новой традиции.

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А вот начало разгрома «Миллуолла» в финале Кубка Англии (3:0) – первый трофей Роналду в «Юнайтед».

Чемпионства пришлось ждать еще три года – и оформили его в дерби с оживающим «Сити». Криштиану заработал пенальти – Криштиану реализовал пенальти.

Еще один штрафной «Портсмуту» – настоящая классика.

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А это полуфинал Лиги чемпионов-2007/08. Первая встреча с Лионелем Месси. Криш не забивал «Барселоне» (более того, в первом матче смазал с точки) – но пахал.

Москва и красивейший гол головой в финале ЛЧ-2008 – фотографы любят ловить Роналду в прыжке.

В серии пенальти португалец не пробил Чеха, но «Юнайтед» все равно выиграл.

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Сэр Алекс всегда рядом.

Первый «Золотой мяч» Роналду взял еще игроком «Юнайтед». Легенды клуба Денис Лоу и Бобби Чарльтон – тоже обладатели «ЗМ» – рядом с победителем.

В Лиге чемпионов-2008/09 «Юнайтед» дошел до финала. В 1/2 команда прибила «Арсенал» (1:0, 3:1) – один из голов Роналду положил со штрафного.

И еще один штрафной – на этот раз последний гол Криштиану в первый приход. Компани в стенке ужасается.

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В 2013-м – последнем сезона сэра Алекса в клубе – «Реал» приехал в Манчестер. Португальца встречали плакатами «Добро пожаловать домой».

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А сам форвард не радовался забитому голу.

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Криштиану стал игроком «Юнайтед» во второй раз летом 2021-го. И в первой же игре забил два «Ньюкаслу». На «Олд Траффорд».

И первое Siiiuuu.

В марте Роналду прибил «Тоттенхэм» хет-триком.

Дальше новый тренер, пропущенная предсезонка и проблемы. Последний гол за «МЮ» Криш забил «Шерифу» в конце октября: добил после сэйва вратаря.

На матч с «Астон Виллой» Криштиану вышел с капитанской повязкой. Тен Хаг много говорил о доверии португальцу.

Это была последняя игра португальца за «Юнайтед» – дальше был пропущенный матч с «Фулхэмом», интервью Пирсу Моргану и разрыв контракта.

Фото: Gettyimages.ru/Claus Alex Livesey, Phil Cole, Chris Coleman / Contributor, Matthew Peters / Contributor, Jasper Juinen, Michael Steele, CARL DE SOUZA, Tom Purslow / Contributor, ADRIAN DENNIS, John Peters / Contributor, ANDREW YATES / Stringer, Clive Brunskill, Laurence Griffiths, Naomi Baker, Stu Forster James Gill / Stringer