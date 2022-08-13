Месси 17 лет подряд тянулся к «Золотому мячу». Главные моменты прекрасной эпохи

Конец исторической серии.

Важное событие: журнал France Football раскрыл номинантов на «Золотой мяч», и в списке не оказалось Лионеля Месси. Впервые с 2005-го.

Эти 17 лет были переполнены сотнями голов и десятками памятных моментов. Вспоминаем главное из эпохи доминации волшебника Лео.

В 2006-м он только начинал восхождение на трон и впервые влетел в список из 20 номинантов – во многом из-за гола Сербии и Черногории на ЧМ-2006. В 18 лет. От сравнений с Марадоной не убежать, но тогда они еще казались поспешными.

Через год Месси продолжал сверкать и клал голы пачками. Впервые попал в топ-3 номинантов – «Хетафе» или «Реал» не дадут соврать, что это было заслуженно.

В 2008-м мешали травмы, а вот в 2009-м началась великая битва с Роналду. Лео буквально летал по полю и выиграл первый ЗМ в карьере.

В следующем году Лео снова взял «Золотой мяч», забив 47 голов в 53 матчах, но быстро вылетел с ЧМ-2010.

В 2011-м Месси забил уже 53 мяча. Гол «МЮ» в финале ЛЧ подытожил шикарный сезон аргентинца, который взял третий ЗМ подряд и не собирался останавливаться.

В 2012-м Месси выиграл четвертый подряд ЗМ и уничтожил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год (85).

В 2013-м Лео снова зажигал, но ЗМ взял Роналду. Все могло сложиться иначе, если бы «Барса» не проиграла 0:7 «Баварии» по сумме двух матчей полуфинала ЛЧ.

Главное разочарование в 2014-м: проигранный финал Германии на ЧМ в Бразилии.

В 2015-м Месси отомстил Ману Нойеру в полуфинале ЛЧ. Когда он уронил Боатенга на газон, стало очевидно, что аргентинец снова лучший.

Время шло, а Лео продолжал коллекционировать титулы, голы и претендовать на звание лучшего в мире.

К 2017-му Лео не забивал «Реалу» целых два сезона. Аномальная серия прервалась в апреле. Этот гол вы помните: синяк под глазом, снятая футболка и исторический кадр.

После этого магия Лео уже не так эффективно помогала «Барселоне». Месси продолжал забивать, но три года подряд громко вылетал из ЛЧ. При этом в 2019-м взял шестой ЗМ.

В 2021-м Лео скандально обогнал Роберта Левандовского – потому что выиграл первый трофей со сборной. Как сам позже признался, хотел бы отдать награду поляку, но чувствовал, что тоже ее заслужил.

И вот спустя 17 лет Лео пролетает мимо шорт-листа.

Но это не значит, что он не вернется туда в 2023-м.

Фото: East News/imago sportfotodienst, imago-images.de, GABRIEL BOUYS / AFP; globallookpress.com/Pau Barrena/Xinhua, Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Aurelien Meunier, Shaun Botterill, Denis Doyle, Julian Finney, Stuart Franklin/Bongarts, Joern Pollex, Bagu Blanco, David Ramos