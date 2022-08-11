Каземиро, Кроос и Модрич обожают совместные фото с трофеями. В среду это трио выиграло 18-й

Но, кажется, это последний год вместе.

Трио Каземиро-Кроос-Модрич уже легендарно. В среду бразилец, немец и хорват 211-й раз вышли вместе и забрали очередной трофей – уже 18-й.

Кажется, больше трофеев эта троица любит только фотографии вместе. Вот несколько примеров.

Это после финала Лиги чемпионов-2022 – совместных трофеев ЛЧ у них четыре.

А это – после последнего Суперкубка Европы.

И выигранного чемпионата Испании-2021/22.

И Суперкубка Испании-2022.

Президент Реала Флорентино Перес называл их «тремя тенорами», помощник Зидана сравнивал с машиной

«Мы понимаем друг друга с полуслова, – констатировал Каземиро после победы над «Айнтрахтом» в Суперкубке Европы. – У меня простая работа, ведь мы говорим о Кроосе и Модриче, возможно, двух лучших полузащитниках мира. Они невероятные – два моих друга, которых я возьму с собой на всю оставшуюся жизнь».

Это трио хорошо охарактеризовал журналист AS и болельщик «Реала» Томас Ронсеро: «Святую троицу в полузащите никто не отправляет на пенсию, им это и не нужно. Они чувствуют себя хорошо, телом и головой, и это нормально, что сначала Зидан, а потом Анчелотти доверяют им в больших матчах».

В интервью AS Каземиро рассказывал, что Флорентино Перес называет полузащитников «тремя тенорами» – они так же легендарны, как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти: «Кроос, Модрич и я заслужили право остаться в памяти на долгие годы».

Тем удивительнее сумма, которую потратил «Реал» за всю троицу: лишь 60,5 млн евро. в 2012-м клуб заплатил 30 млн за Луку Модрича, спустя полгода купил Каземиро за 5,5 млн, а после чемпионата мира в Бразилии забрал за 25 млн Тони Крооса.

Впервые трио Каземиро-Кроос-Модрич одновременно сыграло в сентябре 2015-го, командой тогда рулил Рафаэль Бенитес. С тех пор бразилец, немец и хорват провели вместе 211 матчей.

«Они столько времени играют вместе, что все действия осуществляются на бессознательном уровне. В профессиональном футболе это означает выиграть пространство и время. Эта машина хорошо смазана», – говорил в интервью изданию El País один из помощников Зинедина Зидана.

О важности их взаимодействия говорили и сами футболисты. Например, Тони Кроос в разговоре с Kicker заявил: «Мы прекрасно знаем, на что способен каждый из нас, и вносим свой вклад в общую игру. Три Тони Крооса не были бы настолько же эффективными. Мы дополняем друг друга, потому что хотим играть вместе и побеждать вместе. У нас отличная команда, которая отрабатывает в обороне и решает в атаке».

В декабре 2021-го Карло Анчелотти называл трио Каземиро-Кроос-Модрич лучшей полузащитой современности. «Возможно, более классические полузащитники это те, которые бегают от штрафной до штрафной, но у них столько опыта и умения играть в футбол, что они проявляют себя выдающимся образом. Кроме того, они очень хорошо перемещаются на поле. Когда они вместе, никто не сравнится с ними».

Да, и Бермудский треугольник – тоже идея Карло.

«Нужно учиться, слушать и запоминать советы от Модрича, Каземиро и Крооса, – говорил Феде Вальверде в одном из интервью. – Я могу нервничать перед матчами, но они все переносят нормально. В то же время это мотивирует вносить свой вклад в общую игру. Чем больше конкуренции, тем лучше».

Описать трио пытался юный полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга: «У Луки [Модрича] есть инстинкты, видение поля. Он атакует так же, как защищается, и меня вдохновляет то, как он перемещается по полю. Тони [Кроос] отдает безумные пасы. Он проявляет себя в матчах, даже на тренировках он смотрится похуже. Каземиро выделяется тем, как сохраняет спокойствие в игре и не получает желтые карточки слишком рано».

В прошлом марте твиттер Лиги чемпионов выложил опрос «Toni Kroos OR Luka Modric». Кроос ретвитнул и написал капсом AND.

У Модрича и Крооса контракт до 2023-го. Так что, вероятно, у ребят остался последний сезон на фотки втроем.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/HMB Media, JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency, imago-images.de; instagram.com/realmadrid; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Shaun Botterill, Alex Caparros