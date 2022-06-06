Мама Роналду расплакалась, увидев дубль сына. Криштиану запрещает ей ходить на стадион – раньше падала в обморок

Один из самых милых кадров дня – слезы Долорес, мамы Криштиану Роналду, на матче Португалии и Швейцарии в Лиге наций.

Есть хороший повод – сын забил два очередных рекордных гола (их за сборную у него уже 117), чем очень порадовал мать.

Долорес оказалась на стадионе, несмотря на все запреты Роналду – вообще-то он обычно не пускает маму, потому что она слишком нервничает. Криштиану рассказывал, что из-за переживаний мама уже дважды падала в обморок – однажды так неудачно, что даже сломала зуб.

«Теперь ей нельзя смотреть большие матчи. Я говорю: «Послушай, у меня больше нет отца. Я не хочу терять еще и маму, поэтому ты не будешь смотреть четвертьфиналы, полуфиналы и финалы», – сказал Роналду для Daily Mail.

Вероятно, рядовой матч Лиги наций – все-таки не самая нервная проверка.

Но раньше Долорес регулярно появлялась на матчах Роналду. Радовалась и переживала на финале Евро-2016.

В Мадриде она бывала чаще – мелькала на трибунах с улыбкой, Кришем-младшим и Ириной Шейк.

Конечно, и в Мадриде приходилось переживать.

А вот домашний матч – на Мадейре в 2017-м. Здесь рядом с Долорес подросший юный Криш и Джорджина Родригес.

В последнее время Долорес чаще появляется на матчах сборной – сын почти всегда ее радует голами.

А иногда ходит на матчи родного для Криштиану «Спортинга» – там поводов переживать меньше, поэтому Долорес может спокойно радоваться.

Раньше мама даже выходила на поле, когда Роналду брал трофеи. Тут вообще счастливая.

Даже есть повод показать, сколько раз Роналду выигрывал Лигу чемпионов – после финала-2017.

В Италии Долорес появлялась нечасто, но празднование чемпионства «Ювентуса» пропустить не могла.

Мама Роналду пережила нищету, агрессию родителей и планировала аборт, чтобы не рожать Криштиану

Жизнь Долорес Авейру полна трагизма.

В пять лет она потеряла мать, умершую от сердечного приступа. Отец отдал дочь в религиозный интернат. Девочка несколько раз сбегала оттуда, ее наказывали и в итоге вернули отцу. Тот уже завел новую семью, в которой не было места Долорес: мачеха избивала ее и привязывала к ножке стола, а отец несколько раз пытался сдать в психиатрическую клинику (не получилось – ее признали нормальной). C 13 лет она работала шесть дней в неделю с 5:30 до позднего вечера, а в 18 вышла замуж за Жозе Диниша Авейру, двадцатилетнего торговца рыбой.

Дальше была тяжелая совместная жизнь (Жозе вскоре пристрастился к алкоголю), рождение трех детей и нищета (семья переехала на Мадейру в заброшенный дом).

Звучит страшно, но Роналду мог вообще не появиться на свет. Потому что мама всерьез планировала сделать аборт.

«Мне было 30 лет, я уже родила троих детей, – объяснила Долорес в книге «Мужественная мать». – Мы жили бедно, мой муж зарабатывал слишком мало и нас окружали проблемы. Но врачи наотрез отказались делать аборт».

Долорес не успокоилась и перешла к народным средствам: напилась горячего пива и активно прыгала по дому. К счастью, не сработало.

Долорес легко встроилась в экосистему сына-суперзвезды. Ведет популярный инстаграм, помогает детям с бизнесом, а иногда выступает как самостоятельная медиаединица (в 2018-м озвучивала персонажа в мультфильме Snow).

Криштиану до сих пор получает от мамы теплое напутствие перед играми: «Всякий раз, когда он звонит мне перед матчами, я говорю: «Удачи, сын! Я поставлю свечу, чтобы Дева Мария осветила твой путь!» Это наш ритуал уже много лет. Если Криштиану проигрывает, я звоню ему и прошу набраться терпения. Он очень грустит после поражений».

В последнее время Долорес часто мелькает в медиа, но по тревожному поводу. Например, в марте 2020-го она попала с инсультом в больницу на Мадейре, через три недели ее выписали.

Говоря о сыне, она мечтает, чтобы тот до завершения карьеры успел поиграть за «Спортинг».

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Jasper Juinen, Octavio Passos, Alex Livesey; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Joaquim Ferreira via imago-images.de, Tano Pecoraro/Lapresse, Raddad Jebarah/ZUMAPRESS.com; East News/imago sportfotodienst, Voetbal International; instagram.com/doloresaveiroofficial