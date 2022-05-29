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Душ из шампанского для Ваноли, киношный забег Джикии, улыбка Федуна – счастье «Спартака» безгранично

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Больше 20 очаровательных фото.

«Спартак» выиграл первый трофей за пять лет и очень бурно отпраздновал. Очень!

Георгия Джикию во втором тайме заменили на Кофрие, поэтому у капитана еще остались силы на победный рывок. Георгия уже давно пора снимать в кино.

Молодежь радуется дебютному трофею во взрослой карьере.

А вот так отблагодарили Паоло Ваноли – кажется, теперь итальянец точно останется в «Спартаке» на сезон-2022/23.

Леонид Федун доволен, наконец-то на лице улыбка. Правда, после матча он намекнул на уход из клуба – неужели это все?

Красно-белый слился с золотым. 

Теперь Мартинс и Кофрие о переезде в Россию явно не жалеют.

Ну и куда же без командного фото на память.

А это, вероятно, главный герой матча – Соболев оформил 1+1 и трогательно вспомнил о маме.

Выступление певицы МакSим – отдельный вид искусства, от которого шли мурашки.

Идеальный финал не очень идеального сезона для болельщиков «Спартака».

А теперь перемещаемся в зал для пресс-конференций – там уже сидит намокший (но очень довольный) Паоло Ваноли.

Постарались футболисты: они ворвались на пресс-конференцию и облили тренера и журналистов шампанским. 

Улыбка Паоло, которую мы, вероятно, еще увидим в РПЛ.

«Спартак» выиграл Кубок России! Первый трофей за пять лет, фантастический матч 😍

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф; vk.com/fcdm_official

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