Душ из шампанского для Ваноли, киношный забег Джикии, улыбка Федуна – счастье «Спартака» безгранично

Больше 20 очаровательных фото.

«Спартак» выиграл первый трофей за пять лет и очень бурно отпраздновал. Очень!

Георгия Джикию во втором тайме заменили на Кофрие, поэтому у капитана еще остались силы на победный рывок. Георгия уже давно пора снимать в кино.

Молодежь радуется дебютному трофею во взрослой карьере.

А вот так отблагодарили Паоло Ваноли – кажется, теперь итальянец точно останется в «Спартаке» на сезон-2022/23.

Леонид Федун доволен, наконец-то на лице улыбка. Правда, после матча он намекнул на уход из клуба – неужели это все?

Красно-белый слился с золотым.

Теперь Мартинс и Кофрие о переезде в Россию явно не жалеют.

Ну и куда же без командного фото на память.

А это, вероятно, главный герой матча – Соболев оформил 1+1 и трогательно вспомнил о маме.

Выступление певицы МакSим – отдельный вид искусства, от которого шли мурашки.

Идеальный финал не очень идеального сезона для болельщиков «Спартака».

А теперь перемещаемся в зал для пресс-конференций – там уже сидит намокший (но очень довольный) Паоло Ваноли.

Постарались футболисты: они ворвались на пресс-конференцию и облили тренера и журналистов шампанским.

Улыбка Паоло, которую мы, вероятно, еще увидим в РПЛ.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф; vk.com/fcdm_official