Душ из шампанского для Ваноли, киношный забег Джикии, улыбка Федуна – счастье «Спартака» безгранично

Больше 20 очаровательных фото.
«Спартак» выиграл первый трофей за пять лет и очень бурно отпраздновал. Очень!
Георгия Джикию во втором тайме заменили на Кофрие, поэтому у капитана еще остались силы на победный рывок. Георгия уже давно пора снимать в кино.
Молодежь радуется дебютному трофею во взрослой карьере.
А вот так отблагодарили Паоло Ваноли – кажется, теперь итальянец точно останется в «Спартаке» на сезон-2022/23.
Леонид Федун доволен, наконец-то на лице улыбка. Правда, после матча он намекнул на уход из клуба – неужели это все?
Красно-белый слился с золотым.
Теперь Мартинс и Кофрие о переезде в Россию явно не жалеют.
Ну и куда же без командного фото на память.
А это, вероятно, главный герой матча – Соболев оформил 1+1 и трогательно вспомнил о маме.
Выступление певицы МакSим – отдельный вид искусства, от которого шли мурашки.
Идеальный финал не очень идеального сезона для болельщиков «Спартака».
А теперь перемещаемся в зал для пресс-конференций – там уже сидит намокший (но очень довольный) Паоло Ваноли.
Постарались футболисты: они ворвались на пресс-конференцию и облили тренера и журналистов шампанским.
Улыбка Паоло, которую мы, вероятно, еще увидим в РПЛ.
«Спартак» выиграл Кубок России! Первый трофей за пять лет, фантастический матч 😍
Главный момент финала: промах с пенальти Фомина после ВАР. Почему так долго готовили повтор?
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф; vk.com/fcdm_official
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