😍Как мы скучали по заполненным «Лужникам». Обворожительные виды

Футбола в «Лужниках» не было 9 месяцев – с момента матча России и Хорватии 1 сентября 2021-го. А «Лужников», заполненных до отказа, кажется, мы не видели после финала ЧМ-2018.

Финал Кубка напомнил, как это красиво! На игру продали более 73 тысяч билетов.

Итог – ошеломительные виды.

Красно-белое превосходство. Но без перфоманса. Дело в том, что активные фан-группировки «Спартака» продолжают бойкоты матчей из-за Fan ID.

А вот у «Динамо» – наоборот. Меньшее представительство на трибунах, но с большим баннером.

Фото: instagram.com/johanneshk/ak4urinpd, ivankolomin, evgeniiveselchakov, margodosha, chupinrodion, antonspartakdobriy; t.me/eurocup; t.me/kryseva; vk.com/fcdm_official