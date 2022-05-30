17 из 17 – столько финалов еврокубков выиграли испанские клубы у неиспанских за 20 лет

Серийная мощь.

«Реал» забрал пятую ЛЧ за восемь лет – выдающийся результат. Но остальные испанские клубы тоже не промах – с 2002 года побеждают во всех (!) еврокубковых финалах против неиспанских. За 20 лет накопилось аж 17 таких матчей.

И только когда в финале встречаются два испанских клуба, проигрывать кому-то все же приходится. Пример – финал Кубка УЕФА-2007, там «Севилья» по пенальти увела трофей у «Эспаньола». Или сезон-2011/12, когда Лигу Европы разыграли «Атлетико» и «Атлетик». И не забываем, что дважды в финале Лиги чемпионов играли «Реал» и все тот же «Атлетико».

В последний раз клуб Ла Лиги проиграл команде из другой страны в большом финале в 2001-м: тогда «Алавес» уступил «Ливерпулю» 4:5 в Кубке УЕФА, а «Валенсия» сдалась «Баварии» в серии пенальти в финале ЛЧ.

Давайте вспомним все последующие триумфы испанского футбола.

Финал ЛЧ, сезон-2001/02. «Байер» – «Реал» – 1:2

Легендарный гол Зинедина Зидана похоронил шансы внезапно классного «Байера» на завоевание хоть какого-нибудь трофея. Проигрыш в финале ЛЧ закрепил за командой прозвище «Неверкузен» – в том сезоне «Байер» также претендовал на победу в Бундеслиге и Кубке Германии, но так ничего и не выиграл.

Гол Зидана «Байеру» – неповторимая классика ЛЧ. Как это вообще получилось?

Финал Кубка УЕФА, сезон-2003/04. «Валенсия» – «Марсель» – 2:0

В 2000 и 2001 году «Валенсия» под руководством Эктора Купера играла в финалах ЛЧ – и оба проиграла. После аргентинского тренера в клуб пришел Рафаэль Бенитес и через три года завоевал Кубок УЕФА – благодаря голам Висенте и Мисты был повержен «Марсель».

Финал ЛЧ, сезон-2005/06. «Барселона» – «Арсенал» – 2:1

«Барселона» Франка Райкарда в 2006 году лишила Арсена Венгера самого реального шанса выиграть Лигу чемпионов с «Арсеналом». На 18-й минуте с поля удалили Йенса Леманна, но в конце первого тайма «Арсенал» даже забил. Во втором тайме «Барса» забила два и додавила лондонцев.

Финал Кубка УЕФА, сезон-2005/06. «Мидлсбро» – «Севилья» – 0:4

«Мидлсбро» в 2006 году сенсационно вышел в финал Кубка УЕФА, по очереди пройдя в плей-офф «Штутгарт», «Рому», «Базель» и «Стяуа». Но в финале англичан с помощью голов Луиса Фабиано, Энцо Марески (дважды) и Федерико Кануте размазала «Севилья».

Финал ЛЧ, сезон-2008/09. «Барселона» – «МЮ» – 2:0

В первом же сезоне под руководством Пепа Гвардиолы «Барселона» выиграла все турниры, в которых участвовала. Лига чемпионов исключением не стала – голы Самюэля Это’О и Лео Месси принесли каталонцам комфортную победу в финале против «МЮ».

Финал ЛЕ, сезон-2009/10. «Атлетико» – «Фулхэм» – 2:1

В первом сезоне после ребрендинга второго по значимости еврокубка победил мадридский «Атлетико». «Фулхэм», который по пути к финалу прошел «Шахтер», «Ювентус», «Вольфсбург» и «Гамбург», в решающем матче дободался до дополнительного времени, но все равно проиграл.

Финал ЛЧ, сезон-2010/11. «Барселона» – «МЮ» – 3:1

Спустя два года в ЛЧ случился ремейк финала-2009. Результат тот же – «Барса» одержала победу.

Финал ЛЕ, сезон-2013/14. «Севилья» – «Бенфика» – 0:0 (пен. 4:2)

В сезоне-2013/14 началась выдающаяся серия «Севильи», которая включила в себя три победы в ЛЕ. В первом финале не без труда покорилась «Бенфика» – нужного результата андалусийцы добились лишь в серии пенальти.

Финал ЛЧ, сезон-2014/15. «Ювентус» – «Барселона» – 1:3

Последний трофей ЛЧ «Барселона» вырвала у «Ювентуса» благодаря голам Ракитича, Суареса и Неймара. Итальянцы через два года еще раз вышли в финал главного еврокубка, а каталонцы с тех пор до решающих матчей не добирались.

Финал ЛЕ, сезон-2014/15. «Днепр» – «Севилья» – 2:3

Вторую ЛЕ подряд «Севилья» забрала в ярком противостоянии с «Днепром». На голы Калинича и Ротаня испанцы ответили мячом Крыховяка и дублем Карлоса Бакки. Всего через пять лет после выхода в финал украинский клуб расформируют.

Финал ЛЕ, сезон-2015/16. «Ливерпуль» – «Севилья» – 1:3

Финальный третий босс получился для «Севильи» самым грозным – «Ливерпуль» Юргена Клоппа, который стремительно набирал силу. Но команда Унаи Эмери справилась и здесь.

Финал ЛЧ, сезон-2016/17. «Ювентус» – «Реал» – 1:4

«Ювентус», девять сезонов доминировавший во внутреннем чемпионате, так и не смог завоевать евротрофей. Последний шанс уплыл в 2017 году после поражения от «Реала».

Финал ЛЧ, сезон-2017/18. «Реал» – «Ливерпуль» – 3:1

Травма Салаха и два привоза Кариуса не оставили шансов «Ливерпулю». Мадридский «Реал» же завоевал второй Кубок чемпионов подряд.

Финал ЛЕ, сезон-2017/18. «Марсель» – «Атлетико» – 0:3

Испанский футбол был главной силой в том европейском сезоне. Мадридский «Атлетико» в финале ЛЕ разобрался с «Марселем» и забрал младший еврокубок.

Финал ЛЕ, сезон-2019/20. «Севилья» – «Интер» – 3:2

«Интер» в сезоне-2019/20 имел реальные шансы выиграть и Серию А, и ЛЕ. Но пролетел по обоим фронтам. Во внутреннем чемпионате победил «Юве», а опытный лигаевропейский боец «Севилья» (но уже без Унаи Эмери) забрала любимый трофей.

Финал ЛЕ, сезон-2020/21. «Вильярреал» – «МЮ» – 1:1 (пен. 11:10)

Эмери завоевал очередную ЛЕ в следующем сезоне – уже с «Вильярреалом». В финале была очень напряженная серия пенальти с «МЮ», в которой крепче нервы оказались у испанцев.

Финал ЛЧ, сезон-2021/22. «Ливерпуль» – «Реал» – 0:1

У «Реала» была одна из сложнейших сеток плей-офф за всю историю ЛЧ – по дороге к финалу мадридцы прошли «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити». Победа над «Ливерпулем» стала закономерным итогом впечатляющей серии.

Фото: globallookpress.com/HORSTMUELLER via imago-images.de, imago sportfotodienst, Panoramic/ZUMAPRESS.com, David Klein/imago sportfotodienst, Maurizio Borsari/www.aicfoto.com; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Jamie McDonald, Paul Gilham, Lars Baron, Aleksandra Szmigiel – Pool; East News/mago sportfotodienst, AP Photo/Alastair Grant, AFP PHOTO / OLIVIER MORIN, Photoshot/REPORTER, AFP PHOTO / ODD ANDERSEN; REUTERS/Kai Pfaffenbach