Фото года
Блог

17 из 17 – столько финалов еврокубков выиграли испанские клубы у неиспанских за 20 лет

Ла Лига Ла Лига
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Атлетико Атлетико
Севилья Севилья
Валенсия Валенсия
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Серийная мощь.

«Реал» забрал пятую ЛЧ за восемь лет – выдающийся результат. Но остальные испанские клубы тоже не промах – с 2002 года побеждают во всех (!) еврокубковых финалах против неиспанских. За 20 лет накопилось аж 17 таких матчей.

И только когда в финале встречаются два испанских клуба, проигрывать кому-то все же приходится. Пример – финал Кубка УЕФА-2007, там «Севилья» по пенальти увела трофей у «Эспаньола». Или сезон-2011/12, когда Лигу Европы разыграли «Атлетико» и «Атлетик». И не забываем, что дважды в финале Лиги чемпионов играли «Реал» и все тот же «Атлетико». 

В последний раз клуб Ла Лиги проиграл команде из другой страны в большом финале в 2001-м: тогда «Алавес» уступил «Ливерпулю» 4:5 в Кубке УЕФА, а «Валенсия» сдалась «Баварии» в серии пенальти в финале ЛЧ. 

Давайте вспомним все последующие триумфы испанского футбола.

Финал ЛЧ, сезон-2001/02. «Байер» – «Реал» – 1:2

Легендарный гол Зинедина Зидана похоронил шансы внезапно классного «Байера» на завоевание хоть какого-нибудь трофея. Проигрыш в финале ЛЧ закрепил за командой прозвище «Неверкузен» – в том сезоне «Байер» также претендовал на победу в Бундеслиге и Кубке Германии, но так ничего и не выиграл.

Гол Зидана «Байеру» – неповторимая классика ЛЧ. Как это вообще получилось?

Финал Кубка УЕФА, сезон-2003/04. «Валенсия» – «Марсель» – 2:0

В 2000 и 2001 году «Валенсия» под руководством Эктора Купера играла в финалах ЛЧ – и оба проиграла. После аргентинского тренера в клуб пришел Рафаэль Бенитес и через три года завоевал Кубок УЕФА – благодаря голам Висенте и Мисты был повержен «Марсель».

Финал ЛЧ, сезон-2005/06. «Барселона» – «Арсенал» – 2:1

«Барселона» Франка Райкарда в 2006 году лишила Арсена Венгера самого реального шанса выиграть Лигу чемпионов с «Арсеналом». На 18-й минуте с поля удалили Йенса Леманна, но в конце первого тайма «Арсенал» даже забил. Во втором тайме «Барса» забила два и додавила лондонцев.

Финал Кубка УЕФА, сезон-2005/06. «Мидлсбро» – «Севилья» – 0:4

«Мидлсбро» в 2006 году сенсационно вышел в финал Кубка УЕФА, по очереди пройдя в плей-офф «Штутгарт», «Рому», «Базель» и «Стяуа». Но в финале англичан с помощью голов Луиса Фабиано, Энцо Марески (дважды) и Федерико Кануте размазала «Севилья».

Финал ЛЧ, сезон-2008/09. «Барселона» – «МЮ» – 2:0

В первом же сезоне под руководством Пепа Гвардиолы «Барселона» выиграла все турниры, в которых участвовала. Лига чемпионов исключением не стала – голы Самюэля Это’О и Лео Месси принесли каталонцам комфортную победу в финале против «МЮ».

Финал ЛЕ, сезон-2009/10. «Атлетико» – «Фулхэм» – 2:1

В первом сезоне после ребрендинга второго по значимости еврокубка победил мадридский «Атлетико». «Фулхэм», который по пути к финалу прошел «Шахтер», «Ювентус», «Вольфсбург» и «Гамбург», в решающем матче дободался до дополнительного времени, но все равно проиграл.

Финал ЛЧ, сезон-2010/11. «Барселона» – «МЮ» – 3:1

Спустя два года в ЛЧ случился ремейк финала-2009. Результат тот же – «Барса» одержала победу.

Финал ЛЕ, сезон-2013/14. «Севилья» – «Бенфика» – 0:0 (пен. 4:2)

В сезоне-2013/14 началась выдающаяся серия «Севильи», которая включила в себя три победы в ЛЕ. В первом финале не без труда покорилась «Бенфика» – нужного результата андалусийцы добились лишь в серии пенальти.

Финал ЛЧ, сезон-2014/15. «Ювентус» – «Барселона» – 1:3

Последний трофей ЛЧ «Барселона» вырвала у «Ювентуса» благодаря голам Ракитича, Суареса и Неймара. Итальянцы через два года еще раз вышли в финал главного еврокубка, а каталонцы с тех пор до решающих матчей не добирались.

Финал ЛЕ, сезон-2014/15. «Днепр» – «Севилья» – 2:3

Вторую ЛЕ подряд «Севилья» забрала в ярком противостоянии с «Днепром». На голы Калинича и Ротаня испанцы ответили мячом Крыховяка и дублем Карлоса Бакки. Всего через пять лет после выхода в финал украинский клуб расформируют.

Финал ЛЕ, сезон-2015/16. «Ливерпуль» – «Севилья» – 1:3

Финальный третий босс получился для «Севильи» самым грозным – «Ливерпуль» Юргена Клоппа, который стремительно набирал силу. Но команда Унаи Эмери справилась и здесь.

Финал ЛЧ, сезон-2016/17. «Ювентус» – «Реал» – 1:4

«Ювентус», девять сезонов доминировавший во внутреннем чемпионате, так и не смог завоевать евротрофей. Последний шанс уплыл в 2017 году после поражения от «Реала».

Финал ЛЧ, сезон-2017/18. «Реал» – «Ливерпуль» – 3:1

Травма Салаха и два привоза Кариуса не оставили шансов «Ливерпулю». Мадридский «Реал» же завоевал второй Кубок чемпионов подряд. 

Финал ЛЕ, сезон-2017/18. «Марсель» – «Атлетико» – 0:3

Испанский футбол был главной силой в том европейском сезоне. Мадридский «Атлетико» в финале ЛЕ разобрался с «Марселем» и забрал младший еврокубок.

Финал ЛЕ, сезон-2019/20. «Севилья» – «Интер» – 3:2

«Интер» в сезоне-2019/20 имел реальные шансы выиграть и Серию А, и ЛЕ. Но пролетел по обоим фронтам. Во внутреннем чемпионате победил «Юве», а опытный лигаевропейский боец «Севилья» (но уже без Унаи Эмери) забрала любимый трофей.

Финал ЛЕ, сезон-2020/21. «Вильярреал» – «МЮ» – 1:1 (пен. 11:10)

Эмери завоевал очередную ЛЕ в следующем сезоне – уже с «Вильярреалом». В финале была очень напряженная серия пенальти с «МЮ», в которой крепче нервы оказались у испанцев.

Финал ЛЧ, сезон-2021/22. «Ливерпуль» – «Реал» – 0:1

У «Реала» была одна из сложнейших сеток плей-офф за всю историю ЛЧ – по дороге к финалу мадридцы прошли «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити». Победа над «Ливерпулем» стала закономерным итогом впечатляющей серии.

«Реал» побил рекорд ЛЧ по призовым. Правда, этих денег не хватило бы на Мбаппе

Фото: globallookpress.com/HORSTMUELLER via imago-images.de, imago sportfotodienst, Panoramic/ZUMAPRESS.com, David Klein/imago sportfotodienst, Maurizio Borsari/www.aicfoto.com; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Jamie McDonald, Paul Gilham, Lars Baron, Aleksandra Szmigiel – Pool; East News/mago sportfotodienst, AP Photo/Alastair Grant, AFP PHOTO / OLIVIER MORIN, Photoshot/REPORTER, AFP PHOTO / ODD ANDERSEN; REUTERS/Kai Pfaffenbach

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные