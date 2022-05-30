Салах, Мбаппе, Кейн и Буффон идут мимо кубка ЛЧ. Галерея разочарования, грусти и рассеянных взглядов 💔

Э-э-эх.

«Ливерпуль» проиграл второй финал ЛЧ за четыре года – и в 2018-м, и в 2022-м сильнее оказался «Реал».

Мо Салах так и не смог отомстить «Мадриду» – хотя очень хотел.

Вирджил Ван Дейк после матча утопал в объятиях Клоппа, а затем задумчиво проходил мимо ушастого кубка.

Клопп старался сохранять оптимизм – даже аплодировал зрителям.

Все это – новые экспонаты в грустной галерее расстроенных поражением в финале ЛЧ мегазвезд.

Пеп Гвардиола после ухода из «Барсы» все никак не может выиграть. В прошлом сезоне дошел до финала с «Ман Сити» – но проиграл «Челси».

В 2020 году Неймар был максимально близок к выигрышу ЛЧ с «ПСЖ». Но «Бавария» была слишком хороша и не позволила французам забрать трофей. У Нея по-прежнему один кубок – с «Барселоной» в 2015-м.

Килиан Мбаппе в том матче не реализовал несколько хороших моментов и в отсрочил победу в главном еврокубке.

«Тоттенхэм» в сезоне-2018/19 провел сказочную еврокубковую кампанию и дошел до финала ЛЧ. В решающем матче проиграли «Ливерпулю», а Харри Кейн лишился, возможно, единственного шанса выиграть престижнейший еврокубок.

Джанлуиджи Буффону Лига чемпионов так и не покорилась. В составе «Юве» он играл в трех финалах – в 2003-м, 2015-м и 2017-м. Но каждый раз чего-то не хватало.

Леонардо Бонуччи также играл в финалах в 2015-м и 2017-м – итог тот же.

У Диего Симеоне было два финала с мадридским «Атлетико» – и в обоих аргентинец проиграл «Реалу».

Роберт Левандовский мог выиграть ЛЧ еще в 2013 году – с дортмундской «Боруссией». Но тогда команда Клоппа в финале обидно уступила мюнхенской «Баварии».

Не менее обидным было поражение «Баварии» в финале ЛЧ в сезоне-1998/99. Тогда «МЮ» забил два гола в компенсированное ко второму тайму время и вырвал победу. Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус так и не завоевал главный еврокубок.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Pierre-Philippe Marcou – Pool, Matthias Hangst; globallookpress.com/Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com, Wang Lili/Xinhua; East News/firo Sportphoto; REUTERS/Lee Smith