Шкртел завершил карьеру в 37 лет. Вспоминаем его в «Зените»

Возможно, самый брутальный защитник РПЛ.

Шкртел завершил карьеру в 37 лет. Его последним клубом был «Спартак» из Трнавы, в котором он провел сезон-2021/22. Также словак выступал за «Тренчин», «Зенит», «Ливерпуль», «Фенербахче», «Аталанту» и «Истанбул».

А мы вспомним его время в Санкт-Петербурге.

В «Зените» Шкртел появился в рядах чехословацкого десанта в 2004 году при Властимиле Петржеле – и стал едва ли не самым успешным его представителем (если не считать Радека Ширла).

Шкртел запомнился неуступчивым и агрессивным защитником.

Здесь же он обрел прическу, по которой его многие запомнили – бритая почти под ноль голова.

Редкий кадр: Мартин Шкртел с волосами!

В Премьер-лиге Шкртел провел за «Зенит» 3 года и в 2007-м стал чемпионом России. В 113 матчах во всех турнирах забил 5 голов.

А в 2008-м уехал в «Ливерпуль».

Фото: globallookpress.com/Serge Fedoseev; Gettyimages.ru/Dima Korotayev