Роналду и семья – ❤️❤️❤️. Здесь тонна милейших фотографий

В апреле Криштиану Роналду и его семья пережили настоящую трагедию. У португальца и его спутницы Джорджины Родригес умер новорожденный ребенок, один из близнецов, которых вынашивала Джорджина Родригес.

Девочка выжила – она стала пятым ребенком в семье Криштиану. Роналду уже воспитывает четверых: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и дочь Алану Мартину от Джорджины.

Криштиану – невероятно любящий отец. Здесь взаимоотношения футболиста с детьми в самых красивых фотографиях.

«Вечная любовь», – так Криштиану подписал фото с новорожденной дочкой.

«Семья – это все», – еще одно послание Роналду для поклонников, сделанное в начале апреля.

День отца португалец отмечал в джакузи – конечно же, вместе с детьми.

В январе Криштиану вместе с семьей сгонял в Дубай. Фото с пляжа на фоне Персидского залива – часть обязательной программы.

Ныряем в новогоднюю атмосферу вместе с жизнерадостной семьей Криша. Правда, одна из дочерей португальца явно чем-то недовольна.

Поцеловать дочку, когда она качается на качелях, – не самая простая задача для Роналду.

Дети облепили отца и радуются солнцу в Манчестере.

А вот и празднование дня рождения близнецов – Евы и Матео. Торты говорят о том, что Ева любит принцесс, а Матео – Человека-паука.

«Дом, милый дом», – во время выходных мы все немного Криштиану и его семья.

На этом фото португалец явно чувствует себя любимым.

Надувные фламинго и карета – важные атрибуты для отдыха в бассейне.

Фото возле детского уголка. Джорджина в образе Минни-Маус выглядит очень эффектно!

На этом фото Криштиану выглядит так, будто перед работой заскочил в детскую – и застрял там надолго.

Тренажерка – неотъемлемая часть жизни Роналду. Криштиану-младший это прекрасно понимает.

Снимок отца, сына и внуков. Жозе Диниш Авейру – папа Криштиану – ушел из жизни 17 лет назад.

Криштиану и Криштиану-младший с новорожденными Евой и Матео.

Взгляд любящего отца.

После перехода в «Ювентус» Роналду сменил имидж, а Криштиану-младший повторил за отцом.

Еще одно доброе утро от семьи португальской суперзвезды.

И снова водные процедуры.

Что может быть лучше отдыха на Мадейре?

Только празднование 34-го дня рождения Роналду!

Криштиану представляет новую коллекцию бренда CR7 – а сын помогает.

Фото: instagram.com/cristiano