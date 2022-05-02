Площадь Сибелес – место силы «Реала». На ней празднуют титулы больше 30 лет – хотя раньше там радовались фанаты «Атлетико»

💋 для богини Кибелы.

Празднование титулов на площади Сибелес – довольно давняя традиция мадридского «Реала» и его болельщиков. Если сливочный клуб выиграл трофей, то в Мадриде знают, где будут отмечать это событие.

В центре площади – фонтан, в центре которого колесница с богиней Кибелой (испанский вариант – как раз Сибелес). Она – олицетворение матери-природы, покровительница земледелия и плодородия.

Марсело после чемпионства-2022 целует Кибелу в щеку.

Рауль, Икер Касильяс и Зинедин Зидан тоже расположились рядом с богиней во время празднования выигранной Лиги чемпионов в 2002 году.

Рауль целовал Кибелу в 2007 году, когда «Реал» выиграл Ла Лигу.

В 2011 году капитаном мадридцев был уже Касильяс – он тоже уважил Кибелу после победы над «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Спустя год Икер заботливо накрывал богиню флагом «Реала» после того как клуб впервые за четыре года выиграл Примеру.

В сезоне-2013/14 – та же картина. Касильяс делит радость от выигрыша Кубка Испании с Кибелой.

Чуть больше чем через месяц мадридцы вновь встретились с богиней – уже на праздновании ЛЧ, где в финале одолели «Атлетико». Вместе с Икером тут уже Серхио Рамос – главный герой того финала.

В 2016 году Рамос удостаивается уже личной аудиенции с Кибелой – и снова после выигранной ЛЧ.

На праздновании победы в Ла Лиге в сезоне-2016/17 Серхио уже вместе с Марсело.

Как и во время торжества по случаю выигранной ЛЧ.

В 2018 году «Реал» вернулся из Киева с третьим подряд выигранным Кубком ЛЧ – и пока последним для мадридцев.

В сезоне-2019/20 «Реал» взял Ла Лигу и Суперкубок Испании, но из-за коронавируса все массовые мероприятия отменили.

Богине Кибеле пришлось ждать праздника еще два года.

Почему «Реал» празднует на площади Сибелес?

Как ни странно, первым трофей на площади Сибелес с болельщиками отмечал «Атлетико» – 1962 году, когда выиграл Кубок обладателей кубков. Штаб-квартира «Атлетико» была недалеко от площади – поэтому было решено праздновать именно там.

После этого традиция подзаглохла, но вернулась летом 1986 года, когда толпа болельщиков вышла праздновать победу сборной Испании над Данией на ЧМ-1986 – покер в той игре сделал легендарный нападающий «Реала» Эмилилио Бутрагеньо.

Та ночь в Мадриде была особенно жаркой, поэтому фанаты собрались возле фонтана, где было прохладнее. Чемпионат мира совпал с началом гегемонии «Реала», который с 1986 по 1990 год выиграл пять чемпионатов. Четыре из них уже праздновались на площади Сибелес – это стало приятной традицией.

Болельщики «Атлетико» же переместились чуть южнее – к фонтану Нептуна. Площадь Сибелес окрасилась в сливочный цвет – скорее всего надолго.

Фото: East News/AP Photo/Arturo Rodriguez, AP Photo/Francisco Seco, imago/Alterphotos, AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO; Gettyimages.ru/Pablo Blazquez Dominguez, Gonzalo Arroyo Moreno; globallookpress.com/Dyd Fotografos/ZUMAPRESS.com, Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com, Raddad Jebarah/ZUMAPRESS.com, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, IMAGO/900/Cordon Press, Juan Carlos Rojas; afpforum.com/East News/Jean-Philippe KSIAZEK / AFP, AFP PHOTO/JAVIER SORIANO