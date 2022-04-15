Истошный крик, стыд, бессилие – провал «Барсы» в эмоциях на поле

Шанс на трофей уплыл.

«Барселона» внезапно вылетела из Лиги Европы всего лишь от «Айнтрахта»: дома с трудом на последних минутах удалось сделать более-менее приличные 2:3, каталонцы чуть не получили разгром вместо ожидаемой победы.

В полуфинал ЛЕ пошли немцы, а «Барселона» этим вечером – всего-то размытый фон для успеха «Айнтрахта».

Защитнику Рональду Араухо, которого перед игрой мы называли наследником Пуйоля и Пике, остается только кричать куда-то во вселенную. Похоже на картинку со звуком, правда?

У разных поколений «Барсы» примерно одни ощущения: таков на вкус провал.

После этого поражения наверняка стыдно – и глаз на трибуны «Камп Ноу» не поднять.

Похоже на послематчевую молитву – один из немногих способов найти умиротворение.

Но главное – пока, вероятно, и сами игроки «Барселоны» не могут понять: как же так?

Фанаты – тем более.

Придется искать причины и оправдания, пока «Айнтрахт» заслуженно празднует.

Фото: REUTERS/ALBERT GEA; Gettyimages.ru/David Ramos