Все виды отчаяния Верратти, шок на каменном лице Манчини и другие страдания Италии после провала в отборе ЧМ

Фэйл после большой победы.

La Tristezza – c итальянского печаль, грусть, уныние. Именно этим словом проще всего описать то, что сейчас чувствует вся Италия. В Палермо «Скуадра Адзура» проиграла сборной Северной Македонии – и теперь пропустит чемпионат мира в Катаре.

Итальянцы много атаковали и часто били – 32:4 по ударам. Но ни Иммобиле, ни Беррарди моменты не реализовали. Как и их партнеры.

Роберто Манчини стоял с озабоченным видом. Было видно, что-то идет не так.

А вот тренер сразу после гола македонцев на 92-й минуте. Вся Италия в шоке вместе с ним.

0:1 – страшные цифры.

Они – причина вот этого контраста.

И такой концентрации безысходности в одном кадре.

Все виды отчаяния от Марко Верратти.

Особенно тяжело все смотрится на фоне празднующих македонцев.

Джорджо Кьеллини вышел на замену на 90-й минуте. И как самый опытный утешал партнеров.

«Внутри нас зияет пустота, но мы надеемся, что получим силы идти вперед в дальнейшем. Надеюсь, тренер будет с нами, он многое дал команде. И надеюсь, что через четыре года мы все же выступим на ЧМ», – подбадривает Джорджо. Для него ЧМ-2014 уже точно стал последним.

«Так же, как Евро-2020 был самым замечательным периодом в моей жизни, это стало самым большим разочарованием, – признался Роберто Манчини. – Тут и сказать нечего, таков футбол, иногда случаются невероятные вещи, как в этот раз.

Сейчас я переживаю за своих ребят больше, чем в июле. Сейчас такой тяжелый момент, что моя привязанность к ним огромна. Пока рано говорить о том, что будет дальше, так как мы сильно разочарованы, но в то же время это сборная великих игроков с блестящим будущим».

Очень жаль, что мы остались без Италии на чемпионате мира. Их эмоций там точно будет не хватать.

Фото: East News/Alberto PIZZOLI / AFP; REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Tullio M. Puglia