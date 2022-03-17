Кейн пнул летевшую бутылку колы, когда праздновал гол – получился сахарный фейерверк 😍

И шикарные фото.
Пока все смотрели Лигу чемпионов, в АПЛ «Тоттенхэм» разобрался в гостях с «Брайтоном» (2:0). Победу закрепил гол Харри Кейна, который забил уже семь мячей в последних семи матчах за клуб. Такая вот эффектная статистика.
Но еще эффектнее получилось празднование. Кейн побежал отмечать к трибуне болельщиков «Тоттенхэма», и кто-то из них бросил открытую бутылку с колой.
Кейн на эмоциях ударил по ней левой ногой, и кола выплескивалась из бутылки.
Очень красиво под светом прожекторов.
Кейну было что отмечать и помимо гола. Он забил 95 мячей в АПЛ на выезде (больше всех!) и превзошел результат Уэйна Руни, проведя на 104 игры меньше. А еще вышел на пятое место в списке исторических бомбардиров лиги (178 голов).
Ну и теперь он точно войдет во все топы лучших совместных фотографий футболистов и колы.
Почему спортсмены пьют колу? Точно ли она вредная?
Фото: REUTERS/John Sibley
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