Кейн пнул летевшую бутылку колы, когда праздновал гол – получился сахарный фейерверк 😍

И шикарные фото.

Пока все смотрели Лигу чемпионов, в АПЛ «Тоттенхэм» разобрался в гостях с «Брайтоном» (2:0). Победу закрепил гол Харри Кейна, который забил уже семь мячей в последних семи матчах за клуб. Такая вот эффектная статистика.

Но еще эффектнее получилось празднование. Кейн побежал отмечать к трибуне болельщиков «Тоттенхэма», и кто-то из них бросил открытую бутылку с колой.

Кейн на эмоциях ударил по ней левой ногой, и кола выплескивалась из бутылки.

Очень красиво под светом прожекторов.

Кейну было что отмечать и помимо гола. Он забил 95 мячей в АПЛ на выезде (больше всех!) и превзошел результат Уэйна Руни, проведя на 104 игры меньше. А еще вышел на пятое место в списке исторических бомбардиров лиги (178 голов).

Ну и теперь он точно войдет во все топы лучших совместных фотографий футболистов и колы.

Фото: REUTERS/John Sibley