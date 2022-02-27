«Челси» Абрамовича – в одной галерее: много Моуринью, еще больше трофеев и призрачные визиты на матчи

Роман Абрамович передал «Челси» членам правления благотворительного фонда. Бизнесмен отходит от клуба – но остается его владельцем.

Гигантское число трофеев, статус суперклуба и нового гранда английского футбола – все это заработано почти за 20 лет руководства Абрамовича.

Здесь – галерея самых памятных моментов.

В апреле 2003-го «МЮ» победил «Реал» 4:3 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Англичане трижды отыгрывались, Роналдо оформил хет-трик, а «Мадрид» прошел дальше по сумме двух встреч. Абрамович смотрел тот матч вживую: вместе с Германом Ткаченко, агентом Пини Захави и Грэмом Сунессом. Отыграв 90 минут, клиент Захави Рио Фердинанд отвез всю компанию в отель. Роман остался под огромным впечатлением.

Абрамович купил «Челси» через два месяца после того матча. Бывший директор клуба Марк Тейлор в интервью The Athletic рассказывал: «Все прошло максимально быстро. «Челси» искал инвесторов на протяжении 18 месяцев, мы много времени потратили впустую. Никто не знал, кто такой Роман Абрамович, зато Роман Абрамович многое знал о клубе. Видели его только на 15-м месте в списке богатейших людей планеты от Forbes – это казалось хорошей отправной точкой».

«Челси» мгновенно взорвал трансферный рынок – за Глена Джонсона, Жереми, Бриджа, Даффа, Верона, Джо Коула, Креспо, Макелеле и Муту Абрамович не пожалел выложить больше 150 млн фунтов. Ради возвращения 37-летнего Джанфранко Дзолы Роман был готов купить целый «Кальяри», но не срослось.

В июне 2004-го Абрамович сорвал джек-пот: забрал из «Порту» Жозе Моуринью и вместе с приходом нового тренера ознаменовал новую эру. Жозе строил великий «Челси», но слишком активно конфликтовал со спортивным директором Франком Арнесеном, португальцу не нравилась трансферная политика.

Жозе – любитель конфликтов, но тогда не забывал и о трофеях: в первом сезоне выиграл Кубок Лиги, в финале остановив «Ливерпуль». В конце игры Моуринью увели в подтрибунное помещение после того, как он приложил палец к губам – так португалец попросил критиков поутихнуть.

Ситуация становилась только лучше – тогда же «Челси» взял первое чемпионство впервые за 50 лет. Буквально проехался по Англии, взяв титул с наибольшим количеством очков (95) и наименьшим количеством пропущенных голов (15) на тот момент.

Быстрый успех.

В июле 2006-го «Челси» заявил о себе еще громче и забрал за 39,5 млн фунтов Андрея Шевченко. Исполнительный директор Питер Кеньон красиво ответил, кому принадлежит идея трансфера – Абрамовичу или Моуринью: «Была общая идея приобрести лучшего нападающего мира». К сожалению, В Англии ничего у Шевченко не получилось.

Поражение в московском финале ЛЧ-2008 стало болезненным. К тому моменту Абрамович уже вложил в клуб 700 млн фунтов, после драмы в Москве наступили сложные времена, инвестиции чуть поутихли.

В конце января 2011-го «Челси» проснулся на трансферном рынке и почти за 60 миллионов евро забрал из «Ливерпуля» Фернандо Торреса. С испанцем тоже не особо сложилось. Зато Роман побил трансферный рекорд Англии, а «Челси» вновь громко заявил о себе.

Легендарный баннер.

Великий парадокс «Челси» – команду тренировали Моуринью, Сколари, Бенитес, Конте, Сарри, а в финал Лиги чемпионов ее выводили Ди Маттео и Авраам Грант (и еще один волшебник чуть позже). Банальной случайностью такое оправдывать попросту скучно, любовь Абрамовича к постоянным сменам тренера давала «Челси» результат, а уволенным коучам – большие деньги.

В 2013-м Абрамович снова позвал Моуринью. Жозе отжигал: ссорился с Лукаку, проглядел еще несколько топ-игроков, но все равно выиграл чемпионат и Кубок Лиги. Роман хотел оставить португальца аж до 2019-го, но в 2015-м все пошло не по плану: к декабрю Жозе проиграл 9 из 16 матчей АПЛ, вылетел из любимого Кубка Лиги и снова печально расстался с одной из главных команд в карьере.

К концу нулевых на собраниях руководителей в офисе «Челси» стала часто появляться Марина Грановская. Она постепенно становилась главным звеном между Абрамовичем и остальными директорами. В течение трех лет Грановская приезжала на «Стэмфорд Бридж» в качестве близкого советника владельца, а в 2013-м о ее появлении в правлении клуба сообщили официально. Всего через год Грановская стала чуть ли не главным операционным руководителем «Челси».

В 2018-м Абрамович молчал даже во время сильнейшего удара в виде антироссийских санкций и отказа от британской визы из-за требования британских властей объяснить происхождение богатств. Никакого общения с медиа, новости – только от инсайдеров.

Несмотря на все проблемы с законом, Абрамович продолжал принимать правильные решения: в 2021-м «Челси» во второй раз выиграл ЛЧ, попутно сменив Фрэнка Лэмпарда на Томаса Тухеля. Кажется, сейчас очевидно, что бизнесмен этой перестановкой снова сорвал куш.

Пока прощаться рано.

Абрамович отдает «Челси»: говорит, это в интересах клуба. Но, кажется, дело в угрозе санкций

Портрет Абрамовича: от мегасделки до неприметности (на переговорах по Роналдиньо в нем не узнали миллиардера)

Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford, Laurence Griffiths, Michael Steele, Phil Cole, AMA/Corbis; East News/AP Photo/Thomas Kienzle, AP Photo/Jon Super, Darren Walsh/ChelseaFC, imago-images.de, imago sportfotodienst, AP Photo/Kirsty Wigglesworth, AP Photo/Martin Meissner, IAN KINGTON/AFP; globallookpress.com/Wang Lili/Xinhua, imago stock&people, David Klein via imago-images.de