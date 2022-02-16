Роналду прервал худшую сухую серию за 13 лет. И отпраздновал это на коленях!

Счастье на «Олд Траффорд».

00:19 по московскому времени: Лионель Месси не забивает с пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (сэйв Тибо Куртуа).

00:20 по московскому времени: Криштиану Роналду мчит к линии штрафной «Брайтона» по центру и пушечным выстрелом попадает в угол ворот.

Вот так вечер!

Криштиану был запредельно счастлив. Ведь он наконец прервал сухую серию, которая продлилась 6 матчей – такого не было с зимы 2009 года. Позади 588 минут без голов.

Роналду забивает 21 календарный год подряд. С 2002-го по 2022-й.

Есть еще кое-что важное. Это был 93-й гол Криштиану Роналду в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» – в клубном списке бомбардиров он догнал Энди Коула.

После Криштиану забил еще Бруну Фернандеш – «МЮ» победил «Брайтон» 2:0.

«МЮ» прервал неудачную ничейную серию: три матча по 1:1, причем каждый раз команда Ральфа Рангника открывала счет в первом тайме и упускала победу после перерыва.

«Вернулись на верный путь! Никто не сдается. Есть только один способ вернуться в борьбу: много работать, работать на команду, работать с большой отдачей. Все остальное – просто лишний шум. Вперед, дьяволы! 🔴⚫️💪🏽» – написал Криштиану после победы.

Фото: REUTERS/Peter Powell; Gettyimages.ru/Gareth Copley; East News/AP Photo/Rui Vieira