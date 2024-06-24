Войчех Шченсны готов присоединиться к Роналду в «Аль-Насре» - стали известны детали соглашения

Вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны вскоре переедет в Саудовскую Аравию, где воссоединится с Криштиану Роналду в «Ал-Насре».

Поляк является одним из самых стабильных игроков в клубе на протяжении последних нескольких лет. Тем не менее, «Ювентус» хочет обновить состав команды под руководством Кристиано Джунтоли и Тиаго Мотты. В этой связи было решено расстаться с 33-летним голкипером, его заменит 26-летний вратарь «Монцы» Микеле Ди Грегорио.

Этот шаг также позволит руководству сократить фонд заработной платы, поскольку Шченсны является одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе. Бывший вратарь «Арсенала» и «Ромы» получает 6,5 миллионов евро за сезон.

По данным Tuttosport, игрок сборной Польши близок к переходу в «Аль-Наср».

Контракт вратаря с «Ювентусом» истекает в следующем году, но итальянцы согласятся на продажу за 5 миллионов евро.

Шченсны заключит выгодный двухлетний контракт, по которому будет получать 20 миллионов евро за сезон. Сообщается, что саудовский клуб ожидает окончания Евро-2024, чтобы официально объявить о соглашении.