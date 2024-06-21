Итальянские СМИ раскритиковали Кьезу после поражения в матче с Испанией на Евро 2024

Федерико Кьеза – один из ключевых игроков сборной Италии, перед стартом Евро итальянские СМИ писали, что именно представитель «Ювентуса» поможет сборной добиться успеха в турнире.

Кьеза был в фантастической форме на последних соревнованиях, и его выступление способствовало тому, что Италия стала чемпионом Европы. Однако после турнира у Кьезы был спад формы из-за травм. Нападающий сейчас возвращается на свой высший уровень, поэтому в Италии рассчитывают на него.

Федерико был одним из лучших игроков на поле во время первого матча итальянцев против Албании, но в игре с Испанией у него были проблемы.

Испанцы доминировали от начала и до конца игры, но поражение итальянцем принес автогол защитника «Болонии» Риккардо Калафьори.

Команда хотела бы, чтобы Кьеза активизировался и сотворил какое-то волшебство, но он этого не сделал, Tuttomercatoweb сообщает, что нападавший подвергается резкой критике со стороны итальянских СМИ.

«От лучшего игрока матча против Албании до худшего против Испании — небольшой шаг. Федерико Кьеза снова разочаровывает, на этот раз глубоко».

А как вам игра Федерико Кьезы с испанцами? Пишите в комментариях.