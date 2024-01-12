Стойкий ювентино. Ультрас «бьянконери» пытаются обратить внимание клуба на юного фаната, который серьезно пострадал в аварии

Активные фанаты «Ювентуса» поделились историей о маленьком поклоннике клуба – Кристиане. Парнишка больше года не был на матчах любимой команды. Когда он наконец добрался до стадиона, то не мог сдержать слез, слушая клубный гимн.

8 декабря 2022 года Кристиан попал в страшную аварию. Мальчик получил серьезные травмы – вплоть до перелома черепа. Ребенок перенес три операции, первая длилась 12 часов. Кристиан провел в коме две недели, затем его перевели в реанимацию.

Родители и врачи готовились к худшему. Были сомнения, что после столь серьезных повреждений ребенок не сможет вновь ходить или просто узнавать своих родных. Но Кристиан продолжал бороться.

После длительной реабилитации он вновь встал на ноги, вновь научился самостоятельно ходить. К нему полностью вернулось сознание. К сожалению, авария оставила последствия. Ребенку пришлось ампутировать фалангу пальца, Кристиан потерял зрение на правом глазу.

После всего пережитого Кристиан вновь вернулся на «Ювентус Стэдиум», чтобы поддержать любимую команду.

Ультрас «бьянконери» поделились видео и историей Кристиана в надежде, что клуб обратит внимание на стойкого ювентино и осуществит его мечту – устроит встречу с игроками «Юве».

Пусть это желание маленького воина сбудется.