Туринская Старушка
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Макс Аллегри отказывается отпускать Миретти в аренду

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Фабио Миретти Фабио Миретти
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С недавних пор Фабио Миретти испытывает недостаток в игровом времени в «Ювентусе», поэтому в прессе поползли слухи о том, что он может уйти в аренду в январе. Несмотря на то, что Миретти пробился в основной состав «бьянконери» и заслужил доверие Макса Аллегри, в последних матчах ему не хватает минут на поле.

Хотя вариант аренды на оставшуюся часть сезона, чтобы предоставить Миретти больше игровой практики, мог рассматриваться клубом, Аллегри опроверг эту информацию, заявив, что молодой полузащитник останется в Турине. Похоже, у него есть планы на дальнейшее развитие Миретти в составе «Ювентуса».

«Я очень доволен Фабио, последние полтора года он всегда играл, он найдет свое место и в будущем. Он важный игрок для нас, он продолжает расти и останется в «Ювентусе», - цитирует тренера Calcio Mercato.

1 комментарий
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В команде сейчас 3,5 полузащитника.
Аренда сейчас, это как выстрел в ногу. Свои минуты и даже игры в старте парень точно получит.
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