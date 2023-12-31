Туринская Старушка
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Без сюрпризов. Аллегри назвал трех игроков, которые точно будут в старте матча Кубка Италии

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Накануне старта в Кубке Италии главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о завтрашней игре против «Салернитаны».

«Кубок Италии − цель, турнир, который нам дорог. «Салернитана» в хорошей форме, мы должны постараться пройти этот раунд и выйти в четвертьфинал.

Обычно никого не заботит кубок, но в конце концов он всем нравится. Это все еще трофей, и «Ювентус», в частности, всегда за него сражается. Завтра предстоит первый шаг».

«Нонге точно не выйдет в старте, но часть игры провести может. Схема? Решу завтра утром. Перин будет в воротах, а Ругани и Кьеза − в старте. Остальных я еще должен оценить, но в любом на поле будет лучшая расстановка, чтобы добиться наилучшего результата. Матчи нужно выигрывать на поле, потому что на словах все хороши».

Очень четкие слова, которые подчеркнули важность Кубка Италии для «бьянконери». На стадии 1/8 финала уже выбыли «Интер» и «Наполи», что должно облегчить путь «Юве».

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