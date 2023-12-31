«Ювентус» расстается с Jeep и ищет нового спонсора

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» изучает рынок в поисках нового спонсора, который сможет заменить Jeep начиная со следующего сезона.

Это долгосрочное партнерство ранее было согласовано владельцами клуба EXOR (голландской холдинговой компанией, принадлежащей семье Аньелли).

Но, как сообщает Tuttosport, «Ювентус» хочет заменить Jeep, заключив более выгодную сделку с новой компанией.

Как поясняет туринская газета, контракт между двумя сторонами истечет в конце сезона, дальнейшее сотрудничество кажется маловероятным.

Сообщается, что директор «Ювентуса» Франческо Кальво ищет на рынке новые возможности.

Партнерство с Jeep приносит итальянским гигантам ежегодную сумму в 45 миллионов евро. Однако сейчас «Ювентус» пытается найти себе новое спонсорское соглашение, которое принесет как минимум 50 миллионов.

По словам источника, Кальво провел несколько встреч с компаниями из Саудовской Аравии и региона Персидского залива, но пока не смог договориться о сделке.

Представитель «Ювентуса» также вел переговоры с американскими компаниями телекоммуникационного сектора, но тоже безрезультатно.