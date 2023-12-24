Теплая встреча Аллегри и Моуринью перед матчем «Ювентус» - «Рома»

Вчера «Ювентус» одержал важную победу над «Ромой» 1:0 на домашнем стадионе и завершил 2023 год красиво.

Ключевое противостояние тура стало противостоянием двух легендарных тренеров – Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри, которые отлично пообщались между собой до матча.

Туринцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 13 матчей: 10 побед и 3 ничьих.

«Интер» лидирует в Серии А с 45 очками. «Бьянконери» отстают на 2 балла, «россонери» – на 9