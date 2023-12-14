График чемпионов. Набор очков «Юве» показывает, что команда возьмет скудетто — срабатывало уже минимум 7 раз

Три года без победы.

Как подсчитал фанатский аккаунт BianconeriZone, в последние семь раз, когда «Ювентус» после 17 туров набирал как минимум 40 очков, в конце сезона команда становилась чемпионом Италии. Причем четырежды это происходило, когда тренером был Массимилиано Аллегри.

По данным Opta, если не считать сезоны-2004/05 и 2005/06, это уже восьмой случай, когда «бьянконери» набрали столько очков. Конечно, в эпоху, когда за победу стали давать три очка.

Статистика, которая, прежде всего, отражает реальную перемену в игре Старой Синьоры после нескольких довольно сложных лет. Сейчас «Юве» идет на втором месте, отставая от лидера на четыре очка. Однако «бьянконери» точно дождутся своего шанса и попытаются воспользоваться ошибкой конкурента.