Что происходит?🤯Рейтинги телевизионного просмотра игр «Ювентуса» заметно просели

Прошлый сезон стал эпохальным и переломным моментом в отношениях болельщиков «Ювентуса» с Серией А, и без того осложнившихся после нескольких лет более или менее очевидной несправедливости. Кульминацией стал очковый штраф, полученный от FIGC, который дважды в одном году обрушился на бьянконери.

На фоне разочаровывающей игры и гнева против системы, начался бесконечный дождь отказов от подписки на платное телевидение, который первоначально назвали «всего 6 тысяч отписок».

Реальность оказалась совершенно иной. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией SenseMakers. Она исследовала аналогичные периоды в восемь туров сезона-2022/23 и 2023/24 на предмет количества зрителей, наблюдающих по ТВ за той или иной командой.

«Ювентус» с результатом 935 157 зрителей все еще самая просматриваемая команда Серии А, но клуб показал падение в 21% по сравнению с прошлым годом.

Падение затронуло и другие клубы, но в меньшей степени. Только «Лацио» демонстрирует прирост интереса телесмотрения. С чем связаны такие результаты? На этот вопрос ответы должны искать люди в высоких кабинетах.