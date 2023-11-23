Туринская Старушка
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А что если бы... Экс-скаут «Юве» рассказал, что Холанд и Беллингем могли оказаться в Турине 😮

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Вряд ли оба игрока жалеют о своем решении.

Экс-глава скаутской службы «Ювентуса» Маттео Тоньоцци, который с недавнего времени стал спортивным директором «Гранады», рассказал Tuttosport о том, что клуб был близок к двум мощным трансферам − Эрлинга Холанда и Джуда Беллингема.

«В 2019 году «Ювентус» был близок к подписанию Беллингема. Я встречался с ним и его семьей, но мальчик решил продолжать прогрессировать в «Бирмингеме». В ноябре 2017 году мы действительно были в одном шаге от Эрлинга Холанда».

Историю о норвежце и туринском клубе уже раскрывал бывший спортивный директор «Юве» Федерико Керубини. На тот момент Холанду было 17 лет и он играл за «Мольде». В планах бьянконери было выкупить контракт форварда и отдать его в аренду, что не понравилось Эрлингу.

«Молодые игроки могут бояться, что их отдадут в аренду, − сказал Керубини в интервью Tuttosport. − Мы находились в самом начале своего проекта U23 [нынешний «Некст Ген» в Серии С] и, возможно, перспективы, которые мы ему предложили, были не слишком интересными. Возможно, что для такого игрока, как он, идея уехать в аренду была не идеально. Сегодня могло бы быть все иначе».

Позже Холанд сперва оказался в «Зальцбурге», потом перебрался в «Дортмунд», а сейчас обновляет рекорды в «Манчестер Сити». Что касается Джуда Беллингема, то его семья всегда адекватно оценивала момент, когда стоит остаться или уйти. Англичанин не пересидел в «Бирмингеме» и ушел на повышение в «Боруссию Дортмунд». Сейчас он, как и Эрлинг, один из лучших игроков Европы, играя за «Реал Мадрид».

2 комментария

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Заяцволк
С Холандом просто нереальный фейл, это же надо было так опозориться ) Видимо осознали, и поэтому Йылдыза без аренд взяли к себе )
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Omar Sivori
За последние 15 лет был куплен только один игрок мирового класса младше 20 лет и это Погба, а таких "практически завершенных трансферов" у каждого клуба с десяток, раньше говорили ,что Месси мог перейти и молодой Роналду)
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