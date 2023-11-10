Туринская Старушка
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Макс Аллегри входит в число потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной Англии

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Макс Аллегри считается одним из самых ярких футбольных тренеров последнего десятилетия. Однако с момента своего возвращения в «Ювентус» в 2021 году он столкнулся с проблемами, пытаясь помочь клубу вернуть себе лидерство в Италии и Европе.

«Ювентус» активно работает над изменением ситуации в текущем сезоне, стремясь положить конец трофейной засухе под руководством Аллегри. Однако, по слухам, кандидатура Аллегри рассматривается на пост тренера сборной Англии.

Согласно информации Calciomercato, если англичане плохо выступят на Евро-2024, велика вероятность, что Гарет Саутгейт оставит свой пост тренера команды. Сообщается, что в Англии уже составили список потенциальных кандидатов на замену Саутгейта, куда попал и Аллегри.

У Аллегри есть контракт с «Ювентусом» еще как минимум на один сезон, ранее он не захотел переезжать в Саудовскую Аравию. Неизвестно, возникнет ли у него соблазн взять на себя роль тренера сборной Англии, если представится такая возможность.

1 комментарий

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d.xoxlov
Тогда Англия точно просидит в автобусе своё лучшее за последние 50 лет поколение.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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