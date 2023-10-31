📹Рай для болельщика «Ювентуса». Туринский таксист собрал дома шикарную коллекцию, которой позавидует музей

Хештег − зависть.

Его зовут Томмасо Агоста, ему 60 лет и он простой таксист из Турина. На самом же деле, не совсем. Томми, как его зовут друзья, считается одним из самых крупных дарителей официального музея туринского «Ювентуса».

Верный белый Fiat Ulysse, на котором работает Агоста, самая узнаваемая машина во всем городе. Все дело в том, что в один из годов в голову его владельца пришла мысль брать автографы у игроков «Юве» на... части автомобиля. Теперь как снаружи, так и внутри ФИАТа можно видеть многочисленные росписи самых известных европейских (и не только) игроков, которые играли за туринскую команду. Как признался в одном из интервью Томмасо, первым был Фабио Каннаваро.

А так его авто выглядит изнутри. Впечатляет?

Всего, по данным Томмасо, на его такси расписалось 160 игроков «Ювентуса», тренеров, президентов и других функционеров.

Редкий итальянский и зарубежный телеканал отказался от возможности пообщаться с Томмасо Агостой, когда у них появлялась такая возможность. Особенно любили это делать журналисты из клубов тех стран, с которыми играл «Ювентус» в еврокубках.

Но самая большая гордость для мужчины − домашний музей и те экспонаты, которые он отдал в руки клубу.

Точное количество экспонатов, а ими стали мячи, бутсы, вымпелы, майки и другая атрибутика, связанные с «Ювентусом», вряд ли знает даже сам владелец. Он подчеркивает, что каждая джерси, которая есть у него в коллекции, когда-то носилась футболистом. Такие футболки в среде коллекционеров называются match worn.

В начале 2023 года с Томмасо Агостой поговорил итальянский телеканал Rai. Даже если вы не знаете итальянского, то есть английские субтитры, однако это то видео, в котором стоит наслаждаться атмосферой.

А как вам такая коллекция от туринского таксиста Томмасо Агосты? Пишите в комментариях.