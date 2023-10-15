«Я уже решил эту проблему». Антонио Конте рассказал о том, что ему в себе не нравилось

Бывший тренер «Ювентуса», «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте дал откровенное интервью, в котором затронул личные вещи. В том числе итальянец признался, что ему не нравилось в себе − отсутствие волос.

С годами прическа Конте стала сильно меняться. К концу игровой карьеры у Антонио была заметная лысина из-за которой, как оказалось, он сильно комплексовал.

Когда он делал первые шаги в тренерском карьере, то решил вовсе побриться налысо, но потом пошел на радикальные меры − пересадку волос.

«То, что мне не нравилось в себе, я уже уладил. Это были мои волосы. Я никогда не носил парик. Я просто поехал в Торонто и сделал пересадку».

Как выяснил Daily Mail, кейс Антонио Конте представлен на сайте клиники Hairloss Improvement Solutions. Оказывается, что итальянец пытался решить проблему дома, но две попытки остановить облысения были безуспешными. Тогда Конте обратился к канадским специалистам.

Сейчас Антонио без работы. Последним клубом в его тренерской карьере стал «Тоттенхэм», с которым они разошлись в начале этого года после громкой пресс-конференции, на которой Конте раскритиковал отношение игроков к футболу.