Дель Пьеро, Зидан, Платини и другие: легенды «Ювентуса» примут участие в праздновании столетия Аньелли

Во вторник в Pala Alpitour в Турине состоится специальное мероприятие, посвященное 100-летию семьи Аньелли в «Ювентусе», под названием «Вместе черно-белое шоу».

По данным JuventusNews24, празднование будет включать в себя несколько эмоциональных моментов, кульминацией которых станет футбольный матч в формате «семь на семь».

В этом соревновании примут участие множество легенд клуба, которые вернутся в Турин, чтобы отдать дань уважения давним владельцам.

Как сообщает источник, на поле выйдут две легендарные «10» «Ювентуса» - Алессандро Дель Пьеро и Мишель Платини.

Кроме того, в торжественном мероприятии примет участие Зинедин Зидан и Антонио Конте.Среди престижных гостей также будут Марио Манджукич, Андреа Барзальи и Клаудио Маркизио.

Бывший бомбардир Фабрицио Раванелли также порадует болельщиков своим присутствием вместе с Анджело Перуцци, Морено Торричелли, Анджело Ди Ливио, Марко Сторари, Пауло Соуза, Алессандро Матри, Микеланджело Рампулла и Симоном Пепе.