Туринская Старушка
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Дель Пьеро, Зидан, Платини и другие: легенды «Ювентуса» примут участие в праздновании столетия Аньелли

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Во вторник в Pala Alpitour в Турине состоится специальное мероприятие, посвященное 100-летию семьи Аньелли в «Ювентусе», под названием «Вместе черно-белое шоу».

По данным JuventusNews24, празднование будет включать в себя несколько эмоциональных моментов, кульминацией которых станет футбольный матч в формате «семь на семь».

В этом соревновании примут участие множество легенд клуба, которые вернутся в Турин, чтобы отдать дань уважения давним владельцам.

Как сообщает источник, на поле выйдут две легендарные «10» «Ювентуса» - Алессандро Дель Пьеро и Мишель Платини.

Кроме того, в торжественном мероприятии примет участие Зинедин Зидан и Антонио Конте.Среди престижных гостей также будут Марио Манджукич, Андреа Барзальи и Клаудио Маркизио.

Бывший бомбардир Фабрицио Раванелли также порадует болельщиков своим присутствием вместе с Анджело Перуцци, Морено Торричелли, Анджело Ди Ливио, Марко Сторари, Пауло Соуза, Алессандро Матри, Микеланджело Рампулла и Симоном Пепе.

5 комментариев

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Игорь Паранько
а как же Буффон??? неужели отказался или ему не нашлось место среди легенд? жду в итоговом составе и легенду вратарского цена 21 века!
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Игорь Паранько
Ответ Заяцволк
Не, можно конечно позвать Буффона, Паулету, Окочу, Рай и других легенд ПСЖ, только зачем легенды парижского клуба на 100-летии Аньелли ?
ну если Буффон стал легендой ПСЖ за столь короткий срок, то в парме и юве он должен быть богом
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Дмитрий Шмелев
Ответ Заяцволк
Не, можно конечно позвать Буффона, Паулету, Окочу, Рай и других легенд ПСЖ, только зачем легенды парижского клуба на 100-летии Аньелли ?
ты серьёзно?называть Буффона легендой псж,Буффон все жизнь отдал для юве,мне как болельщику юве с 23 летним стажем вообще все равно что он уехал в командировку..Буффон наша легенда ,только наша!!!
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Макс Саид
Ответ Игорь Паранько
а как же Буффон??? неужели отказался или ему не нашлось место среди легенд? жду в итоговом составе и легенду вратарского цена 21 века!
Он же сейчас в сб италии, вроде на этот период матчи сб
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