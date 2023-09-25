У «Ювентуса» не так уж много времени, чтобы зализывать раны после поражения от «Сассуоло» (2:4), команда уже начинает планировать следующий матч чемпионата против «Лечче», который состоится 26 сентября на стадионе «Альянц».

Массимилиано Аллегри, похоже, намерен осуществить мини-революцию, как сообщает Calciomercato.com, и внести пять изменений в состав по сравнению с матчем против «Сассуоло».

В воротах будет Перин вместо Шченсны, Ругани сыграет вместо Гатти, а Веа и Камбьязо могут сыграть по краям полузащиты, а пятая замена произойдет в центре поля - Фаджиоли выйдет с 1-й минуты.

В атаке, если сыграют Кьеза и Влахович, а Милик и Кин останутся ждать своего шанса.

Вот как может выглядеть состав Аллегри на матч с «Лечче»: