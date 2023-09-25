Туринская Старушка
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Аллегри готовит революцию перед матчем «Ювентус»-«Лечче»: возможны 5 замен в составе

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Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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У «Ювентуса» не так уж много времени, чтобы зализывать раны после поражения от «Сассуоло» (2:4), команда уже начинает планировать следующий матч чемпионата против «Лечче», который состоится 26 сентября на стадионе «Альянц».

Массимилиано Аллегри, похоже, намерен осуществить мини-революцию, как сообщает Calciomercato.com, и внести пять изменений в состав по сравнению с матчем против «Сассуоло».

В воротах будет Перин вместо Шченсны, Ругани сыграет вместо Гатти, а Веа и Камбьязо могут сыграть по краям полузащиты, а пятая замена произойдет в центре поля - Фаджиоли выйдет с 1-й минуты.

В атаке, если сыграют Кьеза и Влахович, а Милик и Кин останутся ждать своего шанса.

Вот как может выглядеть состав Аллегри на матч с «Лечче»:

4 комментария

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markus_9986@mail.ru
Все лето чем занимались не понятно . Такое ощущение что клуб уже давно перестал быть топовым и руководство это принимает , но не знают еще как это сообщить болельщикам . Хоть растяните своего фаджори на шпагат , играть будет Кьеза и еще пару футболистов . Остальное уцененый не ликвид .И Во главе всего этого тренер болван .
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Азатполат Новуров
Сначала продают матч а теперь меняют пару игроков мол они виноваты, да Ювентус если захотел бы сьелбы Сосуолу
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Виктор Блохин
За один косяк Гатти менять???
Ругани это же вечно подающий надежды,👎
Поляк болтливый давно должен на бане сидеть!!!
Главная замена-это замена ТРЕНЕРА!!!!!!!
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JUVENATOR77
Давно пора было Миретти посадить совсем. Фаджолли стержень полузащиты. Гатти надо немного остыть и на Лечче Ругани выше крыши.
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