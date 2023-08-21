Фабио Капелло в интервью для Radio Anch'Io Sport подводил итоги после первых трех туров и прокомментировал намачающуюся гонку за чемпионство.

«Кто является фаворитом Серии А? На мой взгляд - это «Интер». Я бы сделал ставку на них. «Нерадзурри» — отличная команда, они очень уверены в своих силах, и это видно, когда они на поле».

«Есть еще «Милан», в последнем матче против «Ромы» они показали, что у них отличный состав, а также, что они могут действовать куда более компактно, чем в прошлом сезоне».

«По поводу «Наполи» могу сказать, что мне не кажется, что они играют не с той же отдачей, что и в прошлом сезоне. А «Ювентусу» не хватает характера и мастерства».

Бывший тренер «Ювентуса» не постеснялся вывести туринский клуб из чемпионской гонки. Однако у «Ювентуса» есть преимущество сезона без еврокубков – клуб сможет сосредоточиться только на внутренних турнирах.

После трех туров Серии А «Ювентус» набрал 7 очков и расположился на третьей строчке турнирной таблицы. Лидирует «Интер» с 9 очками.