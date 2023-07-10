По окончании сезона 2023/24 истекает срок сотрудничества между «Ювентусом» и Jeep.

Логотип знаменитого производителя автомобилей был представлен на футболках клуба с 2012 года. «Бьянконери» получают 45 миллионов евро по спонсорскому соглашению.

Это сотрудничество было создано EXOR, голландской холдинговой компанией, которая владеет большинством акций как «Ювентус», так и Jeep.

По сообщениям Tuttosport, стороны не будут продлевать соглашение после июня 2024 года.

Как объясняет источник, автомобильный рынок в последние годы не процветал, поэтому Джон Элканн (генеральный директор EXOR) больше не категоричен в том, чтобы вкладывать колоссальную сумму в спонсорство клуба.

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво будет искать нового спонсора во время летнего турне команды по США. Он надеется найти американскую компанию, готовую соответствовать цифрам, которые Jeep ежегодно тратит на «Юве».

В качестве альтернативы в сотрудничестве с клубом могут быть заинтересованы компании из Саудовской Аравии.

Этим летом страна Персидского залива начала лихорадочно тратить деньги, чтобы привлечь лучших футболистов на Ближний Восток. Таким образом, Саудовская Аравия также открыта и для маркетинговых возможностей.

Наконец, источник задается вопросом, может ли это быть еще одним признаком отчужденности со стороны Элканна. Некоторые наблюдатели утверждают, что Элканн рассматривает возможность продажи клуба, особенно после ухода его двоюродного брата Андреа Аньелли, который занимал пост президента «Ювентуса» с 2010 по 2022 год.