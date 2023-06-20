Голкипер «Ювентуса» Войчех Шченсны дал интервью Canal Plus, где рассказал о своих отношениях с Массимилиано Аллегри и о проблемах со здоровьем.

О матче «Ювентус» - «Спортинг»

«Я неожиданно почувствовал себя плохо, было страшно, я действительно думал, что умру. После передачи мяча защитнику я чувствовал, что мое сердце вот-вот взорвется, я сказал Милику, что мне плохо, но игроки «Спортинга» уже исполняли угловой удар».

«Боль в груди была ужасной. До сих пор мы не знаем, что послужило причиной этого, возможно, проблемы со спиной или позвоночником».

Об Аллегри

«Мы очень близкие друзья, я уважаю его, потому что он способен сказать мне то, что никто другой не сказал бы, мы также были соседями с тех пор, как я переехал в Турин, так что, он мой большой друг».