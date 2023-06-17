«Ливерпуль» интересуется вингером «Ювентуса» Федерико Кьезой.

В следующем сезоне «Ювентус» не будет участвовать в Лиге чемпионов, поэтому есть вероятность, что клуб продаст некоторых ключевых игроков, чтобы облегчить зарплатную ведомость. Федерико Кьеза, как и Душан Влахович могут покинуть туринский клуб летом.

По данным Tuttomercatoweb, «Ливерпуль» следит за ситуацией с Кьезой в Турине и потенциально может заплатить около 40 млн евро за футболиста. Однако, как сообщается, «Ювентус» хочет получить 60 млн евро за свой ценный актив.

Еще неизвестно, получит ли «Ювентус» желаемую сумму, но продажа в районе 50 млн евро будет считаться хорошей сделкой для клуба.