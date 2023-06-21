Очередная потеря финансов.

Кампания по продаже абонементов на сезон-2023/2024 стартовала несколько дней назад, и, как сообщает инсайдер Кристиан Белли, пока что это оглушительный провал: на «Ювентус Стэдиум» занято всего 12-15 тысяч мест.

Не стоит говорить, что это практическая демонстрация недоверия болельщиков бьянконери к клубу, проекту и, прежде всего, главному тренеру Массимилиано Аллегри, который за два года принес ноль трофеев, не показал красивой и атакующей игры и даже ухудшил форму некоторых игроков. В первую очередь, Душана Влаховича и Федерико Кьезы.

На Курва Суд есть много пустых мест.

Сезон для «Ювентуса» официально стартует 10 июля, когда пройдут первые физические тесты в Континассе и начнется летний тренировочный лагерь. Ситуация в клубе на сегодня очень не

С 10 июля официально стартует сезон 23/24 для "бьянконери", с первыми физическими тестами на "Континассе" и началом летнего тренировочного лагеря: ситуация на сегодняшний день очень неопределенная, сомнений много, и они оставляют мало надежд на будущее.