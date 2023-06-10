Туринская Старушка
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К Аллегри есть интерес у клубов из Саудовской Аравии. Арабские фанаты уже протестуют против возможного прихода тренера

серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Футбол Футбол

#AllegriOut на арабском.

Сегодня журналистка издания La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле поделилась сенсационной новостью: кандидатуру Массимилиано Аллегри рассматривают сразу два клуба из Саудовской Аравии. Причем в ближайшие в дни в Монте-Карло должна пройти встреча между тренером и представителями претендентов. По слухам эти два клуба − «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль», которые заняли второе и третье место в чемпионате соответственно.

Джованни Бранкини, агент Аллегри, в интервью Sky Sport попытался опровергнуть эту информацию: «Предложения от клубов из Саудовской Аравии? Аллегри останется в «Ювентусе». Это уже подтверждено».

Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Тем более, что на следующей неделе ожидается встреча между тренерским штабом бьянконери и руководством «Юве». По инсайдерской информации, на ней может быть окончательно решено будущее Массимилиано Аллегри.

Арабские фанаты решили сыграть на опережение и запустили в Твиттере известный хештег #AllegriOut − #АллегриУходи.

«У вас есть историческая опора и последнее, к чему стоит тянуться, это Аллегри. Этот тренер однажды сказал: «Если хочешь развлечься, то иди в цирк. Чисто оборонительный стиль игры не подходит «Аль-Хилалю» даже на 1%. #AllegriOut»

2 комментария

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Etibar
Даже арабы уже шарахаются от него😁😁
+4
0
+4
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Hella black
Арабы вроде зрелище хотят,накой им Макс со своим антифутболом
0
0
0
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