#AllegriOut на арабском.

Сегодня журналистка издания La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле поделилась сенсационной новостью: кандидатуру Массимилиано Аллегри рассматривают сразу два клуба из Саудовской Аравии. Причем в ближайшие в дни в Монте-Карло должна пройти встреча между тренером и представителями претендентов. По слухам эти два клуба − «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль», которые заняли второе и третье место в чемпионате соответственно.

Джованни Бранкини, агент Аллегри, в интервью Sky Sport попытался опровергнуть эту информацию: «Предложения от клубов из Саудовской Аравии? Аллегри останется в «Ювентусе». Это уже подтверждено».

Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Тем более, что на следующей неделе ожидается встреча между тренерским штабом бьянконери и руководством «Юве». По инсайдерской информации, на ней может быть окончательно решено будущее Массимилиано Аллегри.

Арабские фанаты решили сыграть на опережение и запустили в Твиттере известный хештег #AllegriOut − #АллегриУходи.

«У вас есть историческая опора и последнее, к чему стоит тянуться, это Аллегри. Этот тренер однажды сказал: «Если хочешь развлечься, то иди в цирк. Чисто оборонительный стиль игры не подходит «Аль-Хилалю» даже на 1%. #AllegriOut»