Вчера вечером Федерико Кьеза стал автором единственного и победного гола «Ювентуса» в ворота «Удинезе».

Несколько звезд Бьянконери попрощались с клубом в последнем матче сезона, и многие задаются вопросом, будет ли итальянец в числе тех, кто уйдет из «Юве».

После матча журналисты интересовались будущим 25-летнего Кьезы.

«У меня в планах тренировки со сборной Италии, а потом мы сыграем в Финале четырех Лиги наций, а там посмотрим», — сказал победитель Евро-2020 в послематчевом интервью DAZN.

Кьеза сожалеет о вычете 10 очков, который помешал команде, опустив «Юве» с третьего на седьмое место в турнирной таблице Серии А.

«Мы все знаем, что это был за сезон. Мы могли претендовать на зону Лиги чемпионов – на поле мы заслуживали этого. Сейчас мы отправляемся на каникулы, а потом подумаем о будущем сезоне, мы хотим выкладываться максимально футболку и оставаться сильной командой».

На личном уровне для Кьезы этот сезон тоже был непростым, он восстановился после тяжелой травмы и набирал форму после длительного перерыва.

«Для меня это был сложный сезон, мне понадобилось много времени, чтобы восстановиться. Я думаю о будущем и хочу вернуть «Юве» конкурентоспособность».